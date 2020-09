Minecraft, HITMAN 3 e Twilight Path juntam-se ao catálogo do PlayStation VR

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de algumas novidades que vêm completar o já extenso catálogo de videojogos disponíveis para o PlayStation®VR. Minecraft, o aclamado título de construção e exploração, The Walking Dead Onslaught, o jogo oficial de The Walking Dead da AMC, HITMAN 3 com o letal Agente 47, e o intrigante mundo de fantasia de Twilight Path, irão receber um suporte para o PlayStation®VR.

Minecraft, um dos videojogos que maior popularidade alcançou nos últimos anos entre os jogadores de todo o mundo, contará com suporte para o PlayStation®VR já este mês. Após meses de desenvolvimento, a Mojang tornou esta funcionalidade, muito pedida pelos jogadores PlayStation®, uma realidade, o que significa que, ao longo de setembro, e de acordo com o estúdio responsável pelo desenvolvimento do título, o suporte para o PlayStation®VR de Minecraft estará disponível gratuitamente para os jogadores através de um patch, depois de os detalhes do jogo estarem todos polidos. Para além disto, importa ainda realçar que Minecraft contará com dois modos de jogo em realidade virtual: Immersive e Living Room. Minecraft está disponível para aquisição através da PlayStation®Store por 18,99 e PEGI 7.

Há mais novidades e Daryl Dixon e Rick Grimes decidirão o destino de Alexandria em The Walking Dead Onslaught no PlayStation®VR. Situado entre a 8ª e a 9ª temporada da famosa série da AMC com o mesmo nome, The Walking Dead Onslaught colocará os jogadores num período de grande incerteza após a guerra contra Negan e o seu impiedoso gangue, The Saviors. Os produtores da AMC em conjunto com os guionistas de The Walking Dead participaram na criação desta história original na qual os famosos protagonistas, Daryl Dixon e Rick Grimes, partilharão perspectivas com todos os jogadores. The Walking Dead Onslaught apresenta um sistema de combate consistente e, para além disso, um sólido sistema de aperfeiçoamento de armas. O jogo contará com uma Edição Standard e uma Edição Deluxe, primeiramente em formato digital, a partir de 29 de setembro e, mais tarde, em outubro, em formato físico nos pontos de venda habituais. Ambas as edições já podem ser reservadas através da PlayStation®Store.

O Agente 47 e HITMAN 3 também chegarão ao PlayStation®VR com novos detalhes e o jogo em realidade virtual girará em torno da imersão, já que irá permitir aos jogadores encarnar, na primeira pessoa, o letal Agente 47 e interagir com mundos abertos super detalhados. HITMAN 3 estará disponível em realidade virtual a partir do dia 20 de janeiro de 2021 e já está disponível para reserva na PlayStation®Store em diferentes versões e com PEGI 18.

As novidades não ficam por aqui e o fantástico mundo e os puzzles de Twilight Path também irão chegar ao PlayStation®VR em outubro. Sabe mais aqui.

Por falar em PlayStation®VR importa relembrar que até ao próximo dia 23 de setembro, os jogadores poderão mergulhar em jogos e experiências de realidade virtual incríveis a preços reduzidos, já que as Promoções PlayStation®VR chegaram recentemente à PlayStation®Store. Dos mais de 130 títulos em promoção, destaque para os seguintes:

Arizona Sunshine®: um jogo de tiros na primeira pessoa criado exclusivamente para a realidade virtual, que transporta os jogadores para o sudoeste americano pós-apocalíptico invadido por zombies. Título está agora disponível com um desconto de 70% 11,99 (antes 39,99 );

ASTRO BOT Rescue Mission: uma aventura na qual os jogadores deverão ajudar o capitão ASTRO a resgatar os membros da sua tripulação, agora disponível com um desconto de 63% 14,79 (antes 39,99 );

Blood and Truth: um shooter de ação que leva os jogadores ao submundo criminoso de Londres, agora com um desconto de 63% 14,79 (antes 39,99 );

Borderlands 2 VR: um jogo de ação no qual o jogador tem a oportunidade de vestir a pele de um Vault Hunter louco por tesouros, agora com um desconto de 50% 24,99 (antes 49,99 );

Everybodys Golf VR: a experiência Everybody's Golf mais imersiva de sempre, agora com um desconto de 67% 9,89 (antes 29,99 );

Farpoint: um jogo de ação na primeira pessoa com exploração livre na realidade virtual, agora com um desconto de 50% 9,99 (antes 19,99 );

Firewall Zero Hour: um shooter no qual os jogadores terão de se alistar numa unidade de mercenários de elite, entrar em batalhas de alto risco para obter informações valiosas e ouvir as balas a voar ao seu redor graças ao som surround 3D, agora com um desconto de 57% 12,89 (antes 29,99 );

Marvels Iron Man VR: uma imersiva história de ação na qual o jogador vestirá o papel de Tony Stark numa misteriosa missão que começa com o ataque de Ghost, agora com um desconto de 25% 29,99 (antes 39,99 );

L.A. Noire: The VR Case Files: um thriller sombrio e violento localizado na cidade de Los Angeles na década de 1940, agora com um desconto de 50% 14,99 (antes 29,99 );

SUPERHOT VR: um FPS de realidade virtual supremo em que o tempo apenas avança quandos os jogadores se movem, agora com um desconto de 60% 9,99 (antes 24,99 );

Tetris®Effect: uma reinvenção única e deslumbrante de um dos jogos mais populares de todos os tempos, agora com um desconto de 50% 19,99 (antes 39,99 );

Until Dawn: Rush of Blood: um jogo de terror onde o jogador terá de sobreviver à viagem de montanha russa mais perturbadora da sua vida e uma experiência de realidade virtual que vai aterrorizar todos os fãs dos jogos de tiro de arcada, agora com um desconto de 65% 6,99 (antes 19,99 ).