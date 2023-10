Minecraft já vendeu 300 milhões de cópias

Os verdadeiros amantes do universo do Gaming sabem que Minecraft é um dos jogos mais populares de sempre. Agora podemos juntar números a esta convicção reinante - tornou-se o jogo com mais vendas registadas (300 milhões de unidades), ultrapassando os 185 milhões do violento Grand Theft Auto V.

O anúncios destes impressionantes números aconteceu durante o Minecraft Live 2023.