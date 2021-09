Modo Multijogador de Call of Duty: Vanguard apresentado em novo trailer

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresenta o trailer de revelação do Modo Multijogador do Call of Duty®: Vanguard. Foram ainda revelados os detalhes e datas da intensa experiência da Segunda Guerra Mundial que é a Beta de Call of Duty®: Vanguard, onde os jogadores PlayStation® poderão jogar o Modo Multijogador antes do lançamento do título (dia 5 de novembro).

A série Call of Duty® regressa com Call of Duty® Vanguard, onde os jogadores vão mergulhar no combate visceral da Segunda Guerra Mundial a uma escala global sem precedentes. Ergue-te em todas as frentes – trava combates aéreos sobre o Pacífico, aterra de paraquedas em França, defende Estalinegrado com a precisão de um sniper e abre caminho a tiro pelas forças inimigas que avançam pelo Norte de África.

Na campanha emocionante Call of Duty®: Vanguard, os jogadores PlayStation® vão testemunhar o nascimento das Forças Especiais, enquanto no Modo Multijogador são as próprias Forças Especiais. Prepara-te para táticas de combate com foco num elenco global de Operadores, todos profundamente integrados para uma nova era de Multijogador. No novo trailer de Revelação do Modo Multijogador é possível ver a nova visão do que este modo tem para oferecer: 20 mapas disponíveis, sistemas de personalização de armas avançado, novo Modo Champion Hill, novas Vantagens, Equipamentos e Melhorias, entre outros. Os jogadores PlayStation®4 e PlayStation®5 poderão experienciar o Modo Multijogador do Call of Duty®: Vanguard em primeira mão, antes do lançamento, no Call of Duty®: Vanguard Beta.

Ao fazer a reserva de uma das edições disponíveis para a PlayStation®4 (Call of Duty®: Vanguard - Edição Standard) e PlayStation®5 (Call of Duty®: Vanguard - Bundle Cross-Gen ou Call of Duty®: Vanguard - Edição Ultimate), os jogadores ganham acesso antecipado à Beta Aberta de Call of Duty®: Vanguard, que acontecerá ao longo de dois fins-de-semana. O primeiro acontecerá já da próxima sexta-feira, dia 10 de setembro às 10h00, até segunda-feira, dia 13 de setembro às 10h00. Para garantir que estás pronto, faz o pré-carregamento do jogo na PlayStation®Store.

No próximo fim-de-semana os jogadores PlayStation®4 e PlayStation®5 poderão desfrutar do acesso antecipado na PlayStation®, onde será possível jogar o novo Modo de torneio Champion Hill ou jogar um clássico com Team Deathmatch, Domination, e Kill Confirmed. Aproveita e experimenta o Patrol, o novo Modo Multijogador com um objetivo que está sempre em movimento. O primeiro fim-de-semana inclui três mapas: Hotel Royal, Red Star e Gavitu, que abrangem três diferentes frentes da Segunda Guerra Mundial e três ambientes distintos.

O segundo fim-de-semana Beta do Call of Duty®: Vanguard estará aberto para os jogadores de quinta-feira, dia 16 de setembro às 10h00 até segunda-feira, dia 20 de setembro, às 10h00.

Ainda, os jogadores que participarem no Multijogador Beta do Call of Duty® (no fim-de-semana de acesso antecipado da PlayStation® ou no fim-de-semana Beta), que chegarem ao nível 20 irão receber uma arma bónus para usar aquando do lançamento do Call of Duty®: Vanguard no próximo dia 5 de novembro e no Call of Duty®: Warzone, quando o novo mapa for lançado, ainda este ano.

Desfruta do Modo Multijogador de Call of Duty®: Vanguard com o PlayStation®Plus, cuja comunidade já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo. Além disso, todos os subscritores do PlayStation®Plus, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4. Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Os jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro.