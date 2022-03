Motorola Defy: Um carro de combate que cabe no bolso

O Motorola Defy foi lançado originalmente em 2010 e, mais de uma década depois, regressa à ação para mostrar que há espaço para todos no universo da tecnologia. Numa altura em que muitos utilizadores olham para as características técnicas e para os designs futuristas dos equipamentos que chegam ao mercado, é bom saber que existem opções para todos aqueles que pretendem, acima de tudo, que o material que têm nas mãos seja de resistente e não um objeto frágil e que nos obrigará a manutenção a cada pequena queda.

Vamos diretos ao assunto - este telemóvel é um verdadeiro carro de combate. Aguenta debaixo de água quase 30 minutos, pode cair sem dano de altura até 1,80 metros e é resistente a areias e partículas, mantendo-se 'a top' mesmo depois de sofrer (e muito) nos nossos testes de desempenho. O ecrã está protegido por vidro Gorilla Victus que, como o próprio nome indica, é de uma resistência tremenda e perfeito para quem tem um estilo de ida que obriga a estes 'riscos'.

O Defy vem equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento expansível, uma tela HD + de 6.5 pol. E um conjunto de câmeras quádruplas de qualidade.

O denominado ‘corpo de dupla vedação’ é uma das suas armas. Isto significa que o telefone é encaixado em dois invólucros super seguros: o interno é totalmente à prova de água e o segundo foi inteiramente projetado para proteção contra impactos.

O Defy é ainda certificado com proteção adicional contra areia, sujidade, humidade e névoa de sal (que nem sabemos bem o que é mas mais vale prevenir). E numa altura em que as poeiras dos desertos invadem Portugal, nada como ter um telémovel à prova de tudo. É classificado como MIL-SPEC-810H, o que significa que pode suportar temperaturas extremas entre 55 ° C e -25 ° C, além de ser capaz de sobreviver a uma variedade de testes de vibração e queda.

Um acessório fundamental é o cordão no canto esquerdo inferior, que permite manter o equipamento preso ao pulso ou a uma mochila para uma maior segurança.

Já falámos de câmaras mas vamos aprofundar. O Motorola Defy tem uma matriz de três câmeras na zona traseira - um snapper principal de 48 MP (f / 1.8) e um par de macros de 2 MP (f / 2.4), para além de sensores de deteção de profundidade.

Nestas coisas da tecnologia, quando mais diretos ao assunto seguirmos, mais fácil se torna para quem busca informação. Mais do que os determinismos técnicos, que muitas vezes nem entendemos bem o que significam, o que interessa saber é que este telemóvel é perfeito para quem quer ter material de qualidade, com capacidade para aguentar todo o tipo de agressões e manter-se intacto. Um carro de combate que cabe no bolso!