My Hero Rumble está disponível e é 'free to play'

A Bandai Namco Europe tem o orgulho de anunciar o lançamento de MY HERO ULTRA RUMBLE, UM JOGO FREE-TO-PLAY DE BATTLE ROYALE BASEADO NO POPULAR UNIVERSO My Hero Academia, disponível hoje para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partir de amanhã, 29 de setembro.

Escolhe entre 18 heróis e vilões famosos da franquia, 24 jogadores vão equipas de três e batalhar com as suas Quirks até que fique apenas um de pé. A arena está presa e vai encolhendo com o passar do tempo. Os jogadores terão de agir rapidamente, continuar em movimento, defender-se ou carregar headfirst para sobreviver, mas também podem levar a melhor em qualquer partida com as seguintes características:

As cartas de habilidades estão espalhadas pelo mapa, os jogadores podem usá-las para ficarem mais fortes, nivelando as suas Quirks

Agir como um vilão ou um herói para civis necessitados pode conceder itens poderosos para inclinar a balança a favor de sua equipa

Usar cartas Revival encontradas na arena e trazer à vida companheiros de equipa pode surpreender o adversário que pensava que a equipa estava derrubada.

Os jogadores também podem esperar por novos conteúdos introduzidos regularmente com temporadas, incluindo:

Novas personagens jogáveis para escolher, com criação de novas possibilidades de combinação de equipa

Novo Battle Pass com trajes e recompensas exclusivas

Eventos para participar para obter fantasias, emotes, linhas de voz e muito mais

Para comemorar o lançamento do jogo, os jogadores que entrarem diariamente receberão recompensas até 25 de outubro de 2023