My Hero Ultra Rumble lançado a 28 de setembro

My Hero Ultra Rumble, o jogo multiplayer online baseado no universo My Hero Academia, será lançado a 28 de setembro para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu e Ibara Shiozaki juntam-se à lista já apresentada no Close Beta Test de My Hero Ultra Rumble. Os jogadores podem agora escolher entre 18 dos seus heróis e vilões favoritos para criar uma equipa e lutar pela vitória num jogo Battle Royale. Oito equipas de três vão enfrentar-se até haver a última de pé numa vasta etapa e vão lutar para sobreviver, mas também permanecer em movimento à medida que a área de batalha diminui com o passar do tempo, forçando-os a encontros mais mortais com seus rivais.

Os jogadores podem obter uma vantagem inicial no jogo ao seguirem a conta My Hero Ultra Rumble no X (Twitter) e presentes no jogo serão dados no dia do lançamento, dependendo do número total de seguidores na página!

As batalhas serão ferozes, pois cada personagem vai empurrar o seu Quirk para o melhor de suas habilidades. Herói ou vilão, é hora de aquecer, a luta começa na próxima semana!