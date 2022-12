Need for Speed Unbound: Nova geração de street racing já começou

É agora a hora de correr até ao topo! Experimenta momentos de adrenalina à medida que passas por Lakeshore em Need for Speed™ Unbound da Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Criterion Games, agora disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. A próxima geração da icónica franquia Need for Speed coloca os jogadores no lugar do condutor da sua própria fantasia de corrida de rua, enquanto superam os polícias e provam que têm o que é preciso para vencer o The Grand, o maior desafio de corridas de rua de Lakeshore.

Com um estilo visual totalmente novo e único, Need for Speed Unbound mistura elementos de arte de rua com os carros mais realistas da história da franquia numa resolução suave em 4K a 60 FPS pela primeira vez na série. A inovadora campanha single player proporciona emoções e consequências através de uma narrativa imersiva que envolve jogadores na cidade de Lakeshore à medida que correm, recolhem, atualizam e personalizam os carros de performance mais quentes do mundo a caminho do topo da cena.

"Com a autoexpressão no coração de Need for Speed Unbound, estamos a retirar todas as paragens", disse Kieran Crimmins, Diretor Criativo da Criterion Games. "Desde construções de carros únicos e opções de personalização, até colaborações de moda de alta qualidade, até uma banda sonora repleta de artistas globais - estamos a dar aos nossos pilotos a oportunidade de se verem representados nas ruas de Lakeshore enquanto correm uns contra outros neste novo universo visualmente melhorado e estilístico."

COMEÇA NO FUNDO, CORRE ATÉ O TOPO.

Os jogadores vão descobrir o mundo de Lakeshore City depois de um assalto a uma oficina familiar que destrói dois amigos e põe um corredor novato numa jornada para ganhar a derradeira corrida de rua e recuperar o carro inestimável que lhes foi roubado.

Need for Speed Unbound é disruptivo no género de corrida e aumenta a aposta com:

O Mundo é a Tela de cada Jogador: Tal como artistas de rua que subvertem criativamente as paisagens urbanas à sua volta, os jogadores podem dar vida a graffitis num novo estilo de arte enquanto percorrem a cidade equipados com um novo kit de ferramentas de efeitos visuais e sonoros de alta energia - como Tags e Burst Nitrous, que recompensam os jogadores com impulso baseado no estilo, e que reflete a forma como conduzem.

Corre nas Ruas: Em Need for Speed Unbound, os jogadores têm de correr riscos para chegar ao topo. Quanto mais jogadores correm, mais calor constroem. Os jogadores terão de escolher como e quando colocar tudo em jogo, enquanto fazem grandes derivas na rua, superam os polícias, ou fazem apostas laterais com os seus próprios ganhos contra corredores rivais. O tempo é dinheiro, por isso os jogadores têm de encontrar a maneira mais rápida de ganhar dinheiro suficiente para entrar nas eliminatórias semanais e chegar à derradeira corrida de Lakeshore, The Grand.

Expressa o teu estilo: Marcas pioneiras como Palace Skateboards, AWGE, Versace, Namilia, PUMA, Balmain, Danielle Guizio, ALPHA Industries, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJRI, Vans e muitos mais dão vida à visão estilística para os fãs descobrirem através de uma variedade de artigos cosméticos, incluindo equipamento exclusivo licenciado para não só kit do teu carro, mas também para mostrar o teu estilo pessoal no jogo. Os jogadores podem expandir o seu gosto por moda para além da garagem, e para o seu closet no mundo real, com a coleção especial de cápsulas Need for Speed Unbound, com calçado e vestuário do mundo real da Balmain e PUMA. Informações adicionais sobre as colaborações podem ser encontradas através da newsroom de Need for Speed Unbound aqui.

Encontra liberdade no Flow: Ouve a música alto em qualquer corrida de rua com uma banda sonora única liderada pelo artista multi-hifenizado, ator e ícone de moda A$AP Rocky e sua agência criativa AWGE, que também foram colaboradores criativos do jogo. Com mais de 70 canções de artistas que desafiam o género global do mundo do hip-hop, a banda sonora de Need for Speed Unbound inclui a nova faixa "Sh*ttin' Me", bem como talentos globais como Brodinski, Lous e os Yakuza, SCH, Alina Pash, Slikback, Villano Antillano, COUCOU CHLOE, Balming Tiger, Shirin A extensa lista de faixas oferece a descoberta de novos artistas enquanto os jogadores andam pelas ruas de Lakeshore. Os jogadores também podem mergulhar na partitura original de mistura de género composto por Brodinski, a produtora francesa de eletrónica e hip-hop e fundadora da marca francesa bromance Records. Ouve a partitura original no Spotify e transmite a banda sonora no Spotify e Apple Music.

Takeover Scene com A$AP Rocky: A$AP Rocky aparece no jogo como o líder da Takeover Scene, um novo modo de condução de precisão de reprodução que reúne a comunidade para tomar conta de partes da cidade e celebrar a condução com estilo sobre a velocidade pura. Ao encontrares A$AP Rocky no evento, os jogadores devem vencê-lo no seu próprio jogo para ganhar o seu Mercedes 190 E personalizado e levá-lo de volta para o seu próprio esconderijo.

A corrida ainda não acabou no lançamento! Need for Speed Unbound espera uma série de atualizações de conteúdos pós-lançamento e pacotes de experiência, bem como acesso gratuito a novos modos, funcionalidades sociais e progressão para Lakeshore Online.

A primeira atualização após o lançamento irá focar-se na expansão das funcionalidades do jogo social, enquanto futuras atualizações trarão novos modos e funcionalidades, carros, personalização de conteúdos e muito mais. Fica atento a mais detalhes sobre novo conteúdo Need for Speed Unbound.

Need for Speed Unbound está disponível nas lojas de retalho e digital a 2 de dezembro na PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC através da app EA, Origin, Steam e Epic Game Store por 79,99€. Need for Speed Unbound Palace Edition, uma oferta de luxo criada em parceria com a Palace Skateboards, oferece aos jogadores conteúdos exclusivos, incluindo carros retirados diretamente das suas próprias campanhas palace, Driving Effects, um pacote de roupa com 20 itens, decalques e placas, pose de personagem e artes de banner por 89,99€.