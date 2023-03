Need for Speed Unbound Volume 2 Update chega a 21 de março

A corrida em Lakeshore está apenas a começar! Os jogadores poderão rasgar as ruas com os amigos, pois Need for Speed™ Unbound Volume 2 - lançado no dia 21 de março - traz novas maneiras de comparar e competir online com o esquadrão em Lakeshore.

O primeiro de uma série de atualizações pós-lançamento, o Volume, vai apresentar novas atualizações, novos eventos e desafios diários que dar a ganhar XP, Bank e novas atrações, como "The Ultimate Luxury".

Em Need for Speed™ Unbound Volume 2, os jogadores terão acesso a novos recursos, novas recompensas - incluindo novos passeios, cosméticos e muito mais. A atualização também oferece novas maneiras de competir nas ruas de Lakeshore com desafios diários, uma variedade de novas listas de reprodução e eventos – com policias a patrular as ruas no multiplayer – e o novo DLC Keys to the Map.

Uma lista de todo o conteúdo empolgante que chega a Need for Speed™ Unbound Volume 2 abaixo:

Novas maneiras de ir para as ruas: desfruta de uma infinidade de conteúdo adicional, incluindo eventos de resistência e novas corridas de rumble. Os jogadores também podem provocar policias em emocionantes perseguições multijogador de alta velocidade com a ajuda de amigos, ou virar o jogo para jogar contra eles para ganhar as maiores recompensas.

Mais maneiras de jogar: compete em 40 novos desafios, incluindo 3 novos desafios diários para ganhar recompensas, incluindo XP e Bank, os jogadores também podem enfrentar novos circuitos Hot Laps para uma intensa corrida de 30 segundos enquanto correm contra o relógio para ganhar novos conteúdos de recompensa. Novos eventos de listas de reprodução injetam ainda mais variedade na mistura; completa Playlists para ganhares grandes recompensas, incluindo um Rare Custom Lotus Emira Balmain Edition.

Recompensas: Os jogadores podem mostrar o seu estilo nas ruas de Lakeshore com novos efeitos de condução, poses, autocolantes e muito mais.

DLC Chaves para o Mapa: Disponível por 4,99€, este DLC revela a localização do mapa de todos os 260 colecionáveis (100 Bears, 80 Street Art e 80 Outdoors) e 160 atividades. Vem também com um pacote exclusivo de roupas "Fury and Zen", incluindo casaco, camisa, calça de fato de treino e boné.

Need for Speed Unbound foi concebido para a nova geração de tecnologia e apresenta resolução 4K a 60 FPS pela primeira vez na série. O Volume 2 está programado para ser lançado no dia 21 de março na PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC."