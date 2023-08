Need For Speed Unbound: Volume 4 - Da nostalgia se fez um jogo graficamente superior

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estamos de regresso aos jogos de corrida, desta vez com ‘Need For Speed Unbound: Volume 4’, o título que festeja os 75 anos da Porsche e que promete muitas novidades.

Assim que comecei a jogar, não pude deixar de sentir uma certa nostalgia das antigas gerações da saga. Desde o tipo de jogabilidade às perseguições da polícia passando pelos ambientes e a personalização dos carros. E não me fiquei por aqui, porque até o mais pequeno detalhe deixou marca, assim como a forte presença da comunidade no jogo.

Caracterizado pela sua mistura de conceitos gráficos, um estilo que tanto conhecem de ‘Need for Speed’, podemos contar com uma mistura de estilo grafiti, banda-desenhada, quase anime, cartoon… Algo que destaca visualmente ‘Unbound’ dos outros jogos da saga. E esse é um ponto muito positivo.

Finalmente temos a introdução de modelos completamente elétricos no jogo, como o caso do Porsche Taycan Turbo S (2022), novos desafios, eventos e personalizações. Um Volume 4 que promete muitas novidades que vão atingir em cheio o coração dos verdadeiros fãs dos automóveis e, claro está, da velocidade.

Quanto maior a recompensa, maior o risco

Contamos com o sistema dia/noite a que já estamos habituados. Quantas mais corridas ganharmos, mais dinheiro acumulamos. Mas ao mesmo tempo, sabemos que isto fará com que cresça também o nivel de perseguição por parte da polícia.

O nivel de perseguição não baixa e o nosso dinheiro não está seguro enquanto não voltarmos à garagem. Aqui entra parte lógica… Não sejam apanhados pela polícia! Senão todo o fruto do vosso trabalho até aí é confiscado e terão de recuperar todo o dinheiro perdido através de novas corridas e desafios.



NFS Unbound em destaque

Com a introdução de novos desafios diários, desafios "one shot" e desafios semanais, não faltam maneiras de ganhar XP e dinheiro neste novo volume.

Com o novo e gratuito ‘Speed Pass Volume 4’, são 75 novos níveis que oferecem itens gratuitos para os jogadores agitarem as ruas. Corram através do Speed Pass rank 50 para ganharem o Porsche Legendary Custom 911 Carrera S (1997), por exemplo.

Com 3 novos packs de conteúdos de cosméticos e personalizações premium, que incluem novos carros, cosméticos, efeitos de condução e muito mais, os jogadores que possuem ‘Need for Speed Heat’, ao comprarem ‘Unbound’ ainda recebem um presente de boas-vindas - nada mais nada menos que um McLaren F1 (1994).

Need for Speed Unbound foi construído para a nova geração de tecnologia e apresenta resolução 4K a 60 FPS pela primeira vez na série. Tudo para poderem sentir as corridas até ao último pormenor .

Boas corridas e que ganhe o melhor.

3, 2, 1… Comecem!!!



Autor: Nuno Carvalho