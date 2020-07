Next Up Hero e Tacoma gratuitos na Epic Games Store

A primeira oferta desta semana na Epic Games Store trata-se de Next Up Hero, um dungeon crawler "com heróis desenhados à mão que lutam, matam, tocam bongó, lançam bumerangues e usam jatos nas suas aventuras". Foi desenvolvido pela Digital Continue e publicado pela Aspyr em janeiro de 2018.

A segunda oferta na Epic Games é Tacoma. Este jogo de aventura leva-nos para o ano de 2088 e para a estação espacial que dá nome ao videojogo, Tacoma. Foi desenvolvido e publicado pela Fullbright em agosto de 2017.

Tendo conta na loja virtual basta irem até à página dos jogos e fazer o pedido.

Após as 16 horas do dia 30 de julho, Next Up Hero passa a custar 19,99€ e Tacoma custará 16,99€.

Os videojogos sucedem a Torchlight II como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 30 de julho a 6 de agosto, 20XX, Barony e Superbrothers: Sword & Sworcery EP vão ser os jogos oferecidos.

Autor: Filipe Silva