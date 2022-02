Neymar e o 'refúgio' no CS:GO: «Tem-me ajudado nos últimos anos porque me afasta do mundo real»

Para além de ser uma das figuras mais mediáticas do futebol mundial, Neymar tem-se tornado, nos últimos anos, uma das personalidades mais carismáticas das plataformas streaming. Tudo se deve ao facto de o craque brasileiro do Paris SG ser um fã e habitual jogador do Counter-Strike: Global Offensive, um FPS [First-Person Shooter] da Valve que reúne milhões de jogadores em todo o mundo.

Em declarações ao 'Fenômenos Podcast', Neymar revelou como o videojogo o tem ajudado nos piores momentos da sua vida pessoal e profissional, quer seja a lidar com uma derrota, com uma lesão ou até mesmo quando procura estar sozinho.

"O Cris [Guedes, um dos sócios da organização brasileira FURIA] disse-me para eu jogar na época, então eu voltei a jogar e eu apaixonei-me pelo jogo outra vez. Comecei a jogar CS quase todos os dias. Ajudou-me nos maus momentos. Quando queria ficar sozinho ou estava triste, vinha aqui, entrava no Discord para conversar e jogar com os meus amigos. É algo que me tem ajudado nesses últimos anos porque me afasta do mundo real. Jogar, divertir-me, rir-me, esquecer um jogo que perdi, a lesão, essas coisas que me entristecem e que acabam por acontecer na vida. Agora sou um 'gamer', sou um 'streamer'", assumiu, entre risos.

O brasileiro revelou ainda que fica mais nervoso em situações de clutch [quando é o único sobrevivente da sua equipa numa ronda] do que quando é chamado a converter um penálti. "Chegamos quase à perfeição no futebol porque é algo que dominamos. Eu não domino tanto o CS, então no clutch dou umas 'pinadas' às vezes, fico nervoso. É complicado", terminou.