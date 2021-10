NHL 22: Emoções fortes a deslizar pelo gelo

A Electronic Arts Inc. oferece uma verdadeira experiência inovadora de hóquei na EA SPORTS™ NHL® 22, agora disponível em todo o mundo. Como o primeiro jogo da EA SPORTS NHL alimentado pelo motor de ™ Frostbite, o NHL 22 aproxima os jogadores do gelo, mais do que nunca, com a atualização visualmente mais distinta até à data, juntamente com ambientes melhorados, detalhes dos jogadores e efeitos de iluminação. Superstar X-Factors, um novo sistema de habilidades que traz os traços de assinatura da liga diretamente em jogo, adiciona uma excitante camada de competição baseada em classes para o jogo.

"NHL 22 realça a Superstar nos jogadores, dando-lhes a capacidade de desempenar como Auston Matthews ou uma vez como Alex Ovechkin à medida que sobem as fileiras para a Stanley Cup", disse Sean Ramjagsingh, vice-presidente e GM, EA SPORTS. "Este ano é um ano de grande descoberta para o hóquei, uma vez que o motor Frostbite faz a sua estreia na franquia EA SPORTS NHL, fazendo da NHL 22 o maior salto em frente na história da franquia."

Desde semelhanças de jogadores revistos e micro-detalhes uniformes até um spray de patins melhorado, o motor Frostbite fornece todos os detalhes em resolução mais elevada. Novo avanço na consciência espacial dá vida aos jogadores à medida que acompanham e reagem ao mundo que os rodeia. Além disso, através da nova transmissão de realidade aumentada, os jogadores podem ver estatísticas de jogo integradas diretamente na ação através de sobreposições nas superfícies do ambiente, trazendo um novo nível de imersão aos fãs.

Superstar X-Factors introduz um nível de realismo na NHL 22, fazendo com que os melhores jogadores do jogo se sintam claramente como os seus homólogos da vida real. Este sistema de habilidades únicas eleva os jogadores de elite mais elite da liga, tornando a sua presença no gelo mais influente do que nunca com traços baseados nas suas habilidades no mundo real.

Superstar X-Factors representa uma mudança de jogo em todos os diferentes modos da NHL 22, incluindo Be A Pro, Franchise Mode, World of Chel e Hockey Ultimate Team (HUT). Be A Pro leva os jogadores mais profundamente para o jogo com novas histórias multi-temporada com um sistema de progressão redesenhado que agora inclui X-Factors, e a capacidade de melhorar as personagens com base em habilidades e estilo de jogo. O Mundo de Chel foi dinamizado com um novo hub que coloca todas as funcionalidades na ponta dos dedos dos jogadores e um renovado Party Flow que torna a migração de um jogo para outro com amigos mais fácil do que nunca.

As Superestrelas X-Factor estão incorporadas nos sistemas existentes do modo Franchise, desde o scouting profissional e amador, até alinhar a química com os seus colegas de equipa, até assiná-las como agentes livres. Os jogadores podem construir uma nova equipa de base para cima, e até mesmo escolher o Seattle Kraken™- novo para a NHL 22- ou adicionar uma 33ª equipa à liga e recrutar com eles.

No início de dezembro, uma nova atualização do jogo irá adicionar a Roster Sharing, a tão aguardada funcionalidade comunitária que dá aos jogadores a capacidade de descarregar e distribuir as suas listas de jogadores de topo para utilizarem no modo Franchise.