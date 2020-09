Nintendo assinala 35º aniversário de Super Mario Bros.

O popular Mario já passou por muito desde que saltou no primeiro Goomba no Mundo 1-1 do Super Mario Bros. original. Agora, 35 anos após o lançamento do jogo no Japão, esta icónica personagem protagoniza jogos novos para a Nintendo Switch, para além de figurar em marcas como a LEGO, Kinder Joy e Monopólio. Além disso, todos os "Inklings" poderão ainda participar num Splatfest dedicado a Super Mario em Splatoon 2.

Numa nova apresentação transmitida hoje, a Nintendo revelou uma série de títulos, produtos e eventos em vários jogos que decorrerão para assinalar o 35.o aniversário de Super Mario Bros. As novidades incluem títulos para as consolas da família Nintendo Switch, como Super Mario 3D All-Stars, uma coleção de três jogos Super Mario verdadeiramente estelares: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy; Super Mario Bros. 35, um jogo de competição online para 35 jogadores que decorre no mundo do Super Mario Bros. original; e ainda Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, uma versão atualizada de Super Mario 3D World, lançado originalmente para a Wii U.

Além disso, o vídeo mostrou outras experiências Super Mario que estarão disponíveis ainda este ano, como Mario Kart Live: Home Circuit, que traz a diversão de Mario Kart para o mundo real usando a Nintendo Switch para controlar um kart físico na vida real; o lançamento do clássico da Super NES Super Mario All-Stars para os membros do serviço Nintendo Switch Online ainda hoje*; e um novo produto Nintendo denominado "Game & Watch: Super Mario Bros.", um pequeno dispositivo de videojogos inspirado pelas consolas Game & Watch que permitirá jogar os títulos Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels e Ball originais.

Assista à apresentação na íntegra em https://www.nintendo.pt/mario35. Os destaques incluem:

Super Mario 3D All-Stars: Versões otimizadas dos jogos Mario 3D Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy preparam-se para chegar à Nintendo Switch numa única edição. Para além de contarem com resoluções mais altas do que as versões originais, os jogos foram otimizados para proporcionarem uma experiência melhorada na Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars incluirá ainda um modo que reproduzirá a música e os temas dos três jogos. Os jogadores poderão ouvir música nas suas consolas com o ecrã desligado. Super Mario 3D All-Stars chega às consolas da família Nintendo Switch no dia 18 de setembro. A versão física será lançada numa edição limitada e a versão digital estará disponível apenas até ao final de março de 2021. Super Mario 3D All-Stars estará disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop ainda hoje.

Mario Kart Live: Home Circuit: Criado pela Nintendo em colaboração com a Velan Studios, Mario Kart Live: Home Circuit traz toda a diversão de Mario Kart para o mundo real com a sua Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite**, em corridas com um kart físico! O veículo real reage a incrementos de velocidade no jogo e na realidade, para quando entra em contacto com um item e pode ser afetado através de várias formas consoante a corrida. Os jogadores posicionarão pórticos para criarem um percurso na sua casa, onde o único limite será a sua imaginação. Aqui terão a oportunidade de competir com Koopalings no Grand Prix para desbloquear skins com que poderão personalizar pistas e indumentárias para o Mario e o Luigi. O título oferecerá ainda um modo multijogadores local para até quatro pilotos.*** Mario Kart Live: Home Circuit estará disponível nos modelos Mario e Luigi a partir de 16 de outubro.

Game & Watch: Super Mario Bros.: Este novo dispositivo colecionável é inspirado pelas consolas Game & Watch originais lançadas na década de 80. A consola portátil original incluía um jogo e podia ser também utilizada como um relógio. A série Game & Watch original vendeu mais de 43 milhões de cópias em todo o mundo. A Game & Watch: Super Mario Bros. apresenta um botão direcional moderno. Para além de permitir jogar Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (lançado no Japão com o nome Super Mario Bros. 2) e uma versão Mario de Ball, Game & Watch: Super Mario Bros. funciona ainda como um relógio, com 35 pormenores para descobrir, incluindo aparições especiais dos amigos e adversários do Mario. A Game & Watch: Super Mario Bros. será lançada no dia 13 de novembro.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: O caos para multijogadores prepara-se para tomar a Nintendo Switch de assalto! Esta versão otimizada de Super Mario 3D World, lançada originalmente para a Wii U, oferece uma mecânica de jogo em cooperação tanto online* como através de uma ligação local numa variedade de níveis criativos. Mais detalhes sobre as novidades que o jogo incluirá serão revelados posteriormente. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury chega à Nintendo Switch no dia 12 de fevereiro de 2021. No mesmo dia chegarão às lojas novos amiibo do Mario Gato e da Peach Gata num pack duplo.

Super Mario Bros. 35: Descubra Super Mario Bros.… com 35 jogadores! Neste jogo de competição online, 35 jogadores competirão para serem o último Mario de pé… ou a correr! Os inimigos derrotados serão enviados para os níveis de outros jogadores, mas o contrário também se aplica! Os jogadores poderão ativar itens especiais para tentarem superar os adversários. Super Mario Bros. 35 será lançado no dia 1 de outubro apenas em versão digital, exclusivamente para membros do Nintendo Switch Online*, e poderá ser jogado até 31 de março de 2021.

Super Mario All-Stars: O clássico para a Super NES que inclui versões melhoradas de Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3 com gráficos de 16 bits junta-se ao catálogo de jogos disponíveis para os membros do Nintendo Switch Online… ainda hoje*!

Eventos Super Mario: A partir de hoje e até março de 2021, são muitos os eventos nos quais poderá participar para assinalar o 35.º aniversário de Super Mario Bros.

Entre as 07h00 de 9 de setembro e as 07h00 de 22 de setembro, decorrerá em Mario Kart Tour um evento com aparições especiais do Mario (SNES) e do Donkey Kong Jr. (SNES), do primeiro Super Mario Kart.****.

Ainda este ano, objetos históricos de Super Mario, assim como artigos alusivos ao 35.º aniversário de Super Mario Bros. estarão disponíveis na My Nintendo Store.

Um nível Ninji Speedrun dedicado ao 35.º aniversário de Super Mario Bros. chega a Super Mario Maker 2 em novembro.

Nos meses de novembro e dezembro, terá a oportunidade de participar num torneio online em Super Smash Bros. Ultimate com lutadores, cenários e objetos de Super Mario.

Em janeiro de 2021, um Splatfest dedicado a Super Mario decorrerá em Splatoon 2. Mais perto do evento, porta-chaves estarão também disponíveis como recompensa My Nintendo*****. Mas não é tudo, pois em breve, t-shirts físicas do Splatfest estarão disponíveis na My Nintendo Store. O próximo Splatfest colocará itens de transformação frente a frente. Supercogumelo para aumentar de tamanho ou superestrela para obter invencibilidade: qual deles sairá vencedor?

Em março do próximo ano, peças de mobiliário alusivas a Super Mario estarão disponíveis em Animal Crossing: New Horizons.

Produtos Super Mario: Para além de eventos, vários produtos alusivos a Super Mario estão já disponíveis.

O jogo Monopoly Super Mario Celebration, da Hasbro, já está disponível em lojas aderentes.

Produtos Kinder Joy de Super Mario encontram-se já disponíveis.

A LEGO Nintendo Entertainment System já está disponível na LEGO e na My Nintendo Store. Vários conjuntos de LEGO Super Mario, incluindo as aventuras com o Mario Starter Course, estão já à venda em lojas aderentes.

Para se manter a par de todas as novidades sobre Super Mario, visite o Portal do 35.º Aniversário de Super Mario Bros. e a conta oficial do Super Mario no Twitter.

