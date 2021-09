Nintendo Direct revela um novo jogo Kirby 3D

Na mais recente Nintendo Direct, a Nintendo revelou novidades sobre uma vasta variedade de jogos que chegarão à Nintendo Switch ainda este ano e no próximo, alguns dos quais disponíveis já depois da apresentação!

No vídeo foram destacados, entre outros:

Os próximos jogos de conhecidas séries, incluindo Bayonetta 3, Splatoon 3 e Kirby and the Forgotten Land, uma nova aventura de plataformas 3D da série Kirby;

Uma expansão de conteúdos adicionais para MONSTER HUNTER RISE e conteúdos adicionais gratuitos para Mario Golf: Super Rush;

Uma nova adesão do Nintendo Switch Online que inclui acesso a um catálogo crescente de clássicos da Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, bem como todas as atuais vantagens do serviço, como jogos da NES e Super NES e ofertas exclusivas como TETRIS® 99 e PAC-MAN 99, entre muito mais;

Novos jogos da SQUARE ENIX, como Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, Chocobo GP e TRIANGLE STRATEGY;

Recriações e compilações de clássicos, incluindo Actraiser Renaissance agora em HD, Shadowrun Trilogy e Castlevania Advance Collection, uma coleção com três títulos Castlevania para a Game Boy Advance e a Super NES.

Para assistir à Nintendo Direct na íntegra, visite o site da Nintendo Direct. Seguem-se algumas das revelações incluídas nesta apresentação:

Nintendo Switch Online + Pack de expansão: Em finais de outubro estará disponível uma nova adesão do Nintendo Switch Online, que incluirá clássicos da Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Para além de todas as vantagens do Nintendo Switch Online como opções de jogo online, acesso a um catálogo em expansão de jogos da NES e Super NES e mais, os membros poderão jogar alguns títulos como Mario Kart 64 online com mais três jogadores (requer acessórios adicionais, à venda em separado). Abaixo pode consultar a lista completa de jogos que acompanharão o lançamento desta nova adesão para o serviço, com mais títulos da Nintendo 64 e SEGA Mega Drive planeados para o futuro:

Lista de clássicos da Nintendo 64 disponíveis no dia do lançamento

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Lista de clássicos da Nintendo 64 disponíveis posteriormente (e mais no futuro!)

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Lista de clássicos da SEGA Mega Drive disponíveis no dia do lançamento

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

MUSHA

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Os membros do Nintendo Switch Online poderão em breve efetuar a pré-aquisição de dois novos comandos que se assemelham aos comandos originais da Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Estes comandos sem fios podem ser utilizados para jogar estes clássicos com o Nintendo Switch Online. Mantenha-se atento a mais informações sobre o Nintendo Switch Online + Pack de expansão, incluindo a data de lançamento e o preço.

Kirby and the Forgotten Land: A próxima aventura Kirby na Nintendo Switch ganha uma nova dimensão! Neste jogo de plataformas 3D poderá deslocar-se por áreas através das já conhecidas habilidades de cópia do Kirby. O que aguardará o Kirby enquanto explora um misterioso cenário repleto de estruturas abandonadas de uma civilização passada? Descubra em Kirby and the Forgotten Land, disponível para a Nintendo Switch na primavera de 2022.

Bayonetta 3: Um novo trailer desta sequela repleta de ação e estilo apresentou pela primeira vez imagens do título, incluindo um novo look da Bayonetta, assim como novas mecânicas, entre as quais a possibilidade de controlar demónios diretamente. Bayonetta 3 chegará à Nintendo Switch em 2022. Mantenha-se atento a mais informações sobre o jogo.

MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK: A Capcom encontra-se atualmente a trabalhar numa expansão de conteúdos adicionais pagos verdadeiramente "monstruosa" para MONSTER HUNTER RISE. Esta expansão incluirá novos locais, monstros e histórias, a que se juntarão novas ações de caça e classificações de missões. MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK tem lançamento planeado para o verão de 2022. Mantenha-se atento a mais informações sobre esta expansão de conteúdos adicionais.

Splatoon 3: O próximo jogo desta colorida série de jogos de disparos trará cenários tanto novos como já conhecidos em batalhas de equipas de quatro, para além de novas armas inéditas nos jogos Splatoon. Na campanha para um jogador parece que os mamíferos irão regressar… mas o que quererá isto dizer? Descubra em novos detalhes sobre Splatoon 3, que revelaremos no futuro. O jogo tem lançamento previsto para 2022.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars: Um novo jogo das mentes criativas de YOKO TARO e Yosuke Saito está prestes a chegar à Nintendo Switch. Em Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, da SQUARE ENIX, os jogadores competirão em experiências que se revelam através de cartas, incluindo batalhas por turnos em que as suas habilidades (e um pouco de sorte!) determinarão o vencedor. Esta abordagem inovadora aos RPG de mesa será lançada no dia 28 de outubro. O jogo fica disponível para pré-aquisição após a apresentação. Uma demo gratuita pode também ser descarregada na Nintendo eShop.

Chocobo GP: Prepare-se para uma nova experiência de corridas! Acelere na pele de personagens conhecidas de FINAL FANTASY, como Chocobo e Gilgamesh, recorrendo a habilidades específicas das personagens e Magicites para arrasar com a concorrência. O jogo contará com opções de personalização dos motores e oferecerá modos multijogadores locais* e online**. Até 64 jogadores terão a possibilidade de competir num torneio por eliminatórias para determinar o campeão! Chocobo GP chega exclusivamente para a Nintendo Switch em 2022.

TRIANGLE STRATEGY: No passado mês de fevereiro a SQUARE ENIX enviou um inquérito sobre uma demo de TRIANGLE STRATEGY. Desde então os criadores têm estado a trabalhar em ajustes ao jogo, com foco na dificuldade. Implementaram ainda melhorias nos gráficos e ao controlo da câmara e incluíram a possibilidade de rever diálogos anteriores. Este impressionante RPG de estratégia 2D HD chega à Nintendo Switch a 4 de março de 2022. No mesmo dia estará disponível a TRIANGLE STRATEGY Tactician’s Limited Edition, uma edição em formato físico que incluirá seis dados especiais, um baralho de cartas, um SteelBook®, um póster reversível e uma caixa de colecionador.

Actraiser Renaissance: O classico da Super NES Actraiser chega à Nintendo Switch, agora em HD! Em Actraiser Renaissance atacará monstros na fase de ação de deslocação lateral e cultivará terrenos na fase de criação do mundo: Realm Acts. Jogue ao som da banda sonora original e descubra uma banda sonora com novos arranjos. Poderá contar ainda com novos cenários e combates com bosses. Actraiser Renaissance fica disponível após a apresentação.

Dying Light 2 Stay Human – Cloud Version: Domine o parkour e técnicas de combate para sobreviver neste RPG de mundo aberto a transbordar de ação, sozinho ou com até três jogadores no modo de cooperação online**. Desvende os segredos obscuros dos que ostentam o poder durante o dia e à noite penetre nos antros dos infetados, escolha uma fação e decida o destino da cidade. Dying Light 2 Stay Human – Cloud Version chega à Nintendo Switch a 4 de fevereiro de 2022. Uma demo gratuita estará disponível no mesmo dia.

DELTARUNE Chapter 2: A nova expansão para DELTARUNE Chapter 1 já está disponível! Abra o DELTARUNE Chapter 2 e volte a participar numa história tão hilariante como emocional que decorre no misterioso Dark World. Os jogadores terão de desviar-se de tudo, desde novelos de lã a ambulâncias e mísseis, em ataques criativos que apelam tanto a principiantes como aos que já estão familiarizados com o jogo. DELTARUNE Chapter 2 fica disponível como atualização gratuita para os detentores de DELTARUNE Chapter 1 após a apresentação.

Atualização para Animal Crossing: New Horizons: Uma nova atualização gratuita chega a Animal Crossing: New Horizons em novembro! Mais informações serão reveladas numa apresentação Animal Crossing: New Horizons Direct, que será transmitida em outubro. Siga a conta oficial da Isabelle no Twitter para mais informações.

Expansion Pass de Hyrule Warriors: Age of Calamity: A luta pelo futuro de Hyrule continua! No dia 29 de outubro o Hyrule Warriors: Age of Calamity Expansion Pass receberá a segunda parte de conteúdos adicionais, que incluirá duas novas personagens jogáveis, mais cenários e novas sequências da história. Defenda Hyrule na pele do duo Purah e Robbie recorrendo à sua variedade de tecnologia antiga. Fique a conhecer o aspeto de locais como o coliseu e a Kakariko Village de há cem anos em novos cenários de história e descubra mais sobre os Champions e o misterioso Guardian em novos conteúdos da história. Os jogadores que adquirirem o Expansion Pass obterão também acesso à primeira parte dos conteúdos adicionais, já disponível.

O último lutador adicional para Super Smash Bros. Ultimate será…: … anunciado em breve! No dia 5 de outubro Masahiro Sakurai, o diretor de Super Smash Bros. Ultimate, apresentará mais um vídeo que revelará o novo lutador a juntar-se aos combates. Esta será a última apresentação dedicada aos conteúdos adicionais de Super Smash Bros. Ultimate, por isso não perca!

Mario Party Superstars: Estão todos convidados para a grande festa de Mario Party Superstars, disponível para a Nintendo Switch no dia 29 de outubro! Para além do modo Mario Party principal, que assistirá ao regresso de vários tabuleiros clássicos da era Nintendo 64, incluindo a Floresta Florestal, a Ilha Tropical do Yoshi e a Medolândia, Mario Party Superstars incluirá ainda uma panóplia de minijogos – a Montanha Minijogos – que conterá o modo de sobrevivência de competição e o modo multijogadores em cooperação Em Dupla, entre outros. Nota: a versão europeia do jogo incluirá o idioma português do Brasil.

Conteúdos adicionais de Mario Golf: Super Rush: Mario Golf: Super Rush prepara-se para receber novos conteúdos adicionais. Após a apresentação serão adicionadas ao jogo Koopa Troopa e Ninji, mas não é tudo: poderá contar ainda com dois novos campos – o nevoso Blustery Basin e o Spiky Palms, no deserto – assim como a possibilidade de alterar o nível de dificuldade dos adversários controlados pela consola.

Disco Elysium – The Final Cut: Neste inovador RPG de aventuras, interrogue pessoas e desvende pistas com a ajuda de 24 habilidades. Os comportamentos e as escolhas dos jogadores mudarão consoante a forma como desenvolverem estas habilidades, o que impactará diretamente o progresso da história. A versão digital de Disco Elysium – The Final Cut chega à Nintendo Switch a 12 de outubro, ao passo que a física estará disponível em 2022. A primeira fica disponível para pré-aquisição após a apresentação.

STAR WARS: Knights of the Old Republic: Um icónico jogo Star Wars prepara-se para chegar à Nintendo Switch. Parta para cativantes planetas e una forças com os Jedi, droides e marginais nesta combinação de ação, RPG e aventuras. STAR WARS: Knights of the Old Republic chega à Nintendo Switch a 11 de novembro. O jogo fica disponível para pré-aquisição após a apresentação.

Castlevania Advance Collection: Castlevania Advance Collection reúne quatro clássicos da série Castlevania – Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow e Castlevania: Dracula X – com gráficos impressionantes e música épica. Poderá recorrer ainda às opções de rebobinar, gravação rápida e mapeamento de botões na luta contra o Mal. Todas as versões regionais de cada jogo, assim como um modo de galeria com ilustrações inéditas, estarão incluídas. Castlevania Advance Collection fica disponível para a Nintendo Switch após a apresentação.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition: Os jogadores são convidados a residir num mundo mágico com o Rato Mickey e dezenas de personagens Disney. Despenda tempo com amigos da Disney, fabrique indumentárias e peças de mobiliário extravagantes e explore mundos inspirados na Disney. Todos os conteúdos adicionais da versão original para a Nintendo 3DS estarão também incluídos em Disney Magical World 2: Enchanted Edition, disponível para a Nintendo Switch em dezembro.

Shadowrun Trilogy: O cyberpunk une-se à fantasia nesta coleção de três RPG de culto. Na pele de um mercenário Shadowrunner os jogadores explorarão um futuro distópico em que a magia despertou e criaturas de fantasia ganham vida. Envolventes narrativas ramificadas, evolução de personagens baseada em habilidades e emocionantes combates táticos por turnos estão à sua espera em Shadowrun Trilogy, disponível para a Nintendo Switch em 2022.

Shin Megami Tensei V: Todos os que quiserem já mergulhar a fundo neste novo título da aclamada série Shin Megami Tensei terão a oportunidade de fazer a pré-aquisição na Nintendo eShop após a apresentação. Shin Megami Tensei V, publicado pela Nintendo na Europa, chega à Nintendo Switch a 12 de novembro.

Rune Factory 5: Em Rune Factory 5 os jogadores poderão cultivar plantações, domar monstros e unir forças com habitantes para explorarem um mundo vasto. E quando não estiverem a viver aventuras terão também a oportunidade de encontrar amizade e amor junto de um colorido elenco de personagens. Rune Factory 5 será lançado para a Nintendo Switch no dia 25 de março de 2022.

Arcade Archives PAC-MAN / Arcade Archives XEVIOUS: Dois clássicos da NAMCO chegam à Nintendo Switch integrados na série Arcade Archives. Não perca a oportunidade de jogar êxitos dos salões de jogos PAC-MAN e XEVIOUS quando, onde e como quiser na Nintendo Switch após esta apresentação.