Nintendo Switch: Encarna o Divine Dragon em Fire Emblem Engage

Uma vez a cada 1000 anos, heróis lendários chamados Emblems concedem um poder incrível a quem possuir os 12 Emblem Rings. Conforme o ritual se aproxima, Alear – o Divine Dragon – desperta para recolher os anéis e trazer paz à terra. No entanto, o Fell Dragon, Sombron, também ressuscitou e procura os anéis para seu próprio ganho maligno. Apenas Alear, e aqueles leais ao Divine Dragon, estão dispostos a opor-se a Sombron e a tentar evitar a destruição total…

Em Fire Emblem Engage os jogadores comandam o exército do Divine Dragon através de batalhas por turnos por todo o continente de Elyos. Cada batalha é diferente, exigindo a sua própria estratégia e abordagem com base nos pontos fortes e fracos de cada unidade. Usar o triângulo de armas é a chave para vencer as batalhas, pois cada tipo de arma tem uma vantagem sobre o outro. Além disso, tanto os heróis quanto as tropas inimigas que usam artes especiais ganharão vantagem sobre os oponentes com arcos, livros e facas.

É importante planear os ataques com cuidado. Ao comandar cada herói, que possui os seus próprios movimentos e armas, é vital ter em conta o posicionamento e talentos únicos de cada um para derrotar o inimigo no campo de batalha. Também é possível colecionar Emblem Rings e usá-los em batalha para invocar heróis lendários, como Marth e Sigurd. Os emblemas emprestam as suas habilidades e poderes em combate e compartilham as suas habilidades com as personagens – desde que o vínculo entre eles seja forte o suficiente.

Além disso, os jogadores podem personalizar a sua experiência com uma variedade de opções de dificuldade e modos de jogo adequados para todos. Dificuldades normais, difíceis e enlouquecedoras aguardam, enquanto aqueles que procuram uma experiência mais descontraída podem até usar a batalha automática para lidar com os combates. O Modo Casual faz com que os aliados derrotados sejam ressuscitados após cada batalha, em oposição ao Modo Clássico, no qual ficam perdidos para sempre. Se um jogador cometer um erro em combate pode usar o Draconic Time Crystal para voltar atrás no tempo e tentar novamente, independentemente do modo selecionado.

O Fire Emblem Engage Expansion Pass*, que inclui quatro pacotes DLC que serão adicionados ao longo do tempo, também já está disponível. O primeiro pacote DLC inclui emblemas adicionais, novos acessórios e muito mais.