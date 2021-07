Nintendo Switch: Game Builder Garage chega a 10 de setembro

Lançado inicialmente na Nintendo eShop a 11 de junho, Game Builder Garage, para a Nintendo Switch, irá ter direito a uma versão física que poderá ser adquirida em lojas europeias a partir de 10 de setembro. Para conhecer melhor o Game Builder Garage e o seu colorido elenco de personagens Nodon, veja o vídeo Game Builder Garage (Nintendo Switch) – Apresentação detalhada. Para todos os aspirantes a criadores de jogos que queiram experimentar Game Builder Garage, está disponível para download uma versão demo gratuita na Nintendo eShop.

Apresentando uma série de aulas interativas que guiam os jogadores passo a passo, Game Builder Garage permite a qualquer pessoa aprender os conceitos fundamentais da criação de videojogos na perspetiva das mentes da Nintendo, sem a necessidade de experiência prévia. Com essas aulas os jogadores descobrirão como construir jogos do zero, colocando coloridas criaturas chamadas Nodon e conectando-as. Existem dezenas de Nodon em Game Builder Garage, cada um com sua função única e personalidade a condizer. Com a ajuda dos Nodon, qualquer pessoa pode passar de uma folha em branco a um protótipo funcional num piscar de olhos, com os conceitos de programação apresentados de forma divertida, acessível e centrada na componente visual.

Após apenas algumas aulas os jogadores estarão bem equipados para dar vida às suas ideias, no modo de Programação Livre. Tanto nas aulas como na Programação Livre, é possível alternar entre o ecrã de programação e o ecrã de jogo com um simples toque de um botão, para que os aspirantes a criadores possam alterar e testar rapidamente as suas ideias no jogo.

Qualquer pessoa em busca de inspiração pode partilhar entre si jogos com amigos e familiares, via Internet ou através de uma ligação local sem fios.* Uma ótima solução para os jogadores mostrarem algumas das suas criações, mas também para disfrutarem de jogos criados por outros. É até possível examinar os jogos descarregados no modo de Programação Livre – uma ótima forma de estudar os jogos uns dos outros e aprender novos truques.

Embora o Game Builder Garage possa ser controlado via Joy-Con, Nintendo Switch Pro Controller ou comandos da Nintendo Switch Lite**, é também possível criar jogos usando um rato compatível, ligado à porta USB da base da Nintendo Switch.

A versão física de Game Builder Garage, para a Nintendo Switch, chegará às lojas europeias a 10 de setembro. Através das suas divertidas aulas interativas e do colorido elenco de personagens Nodon, qualquer pessoa pode aprender a criar seus próprios jogos, mesmo que não tenha qualquer experiência anterior.