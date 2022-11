Nintendo Switch: 'It Takes Two' lançado hoje

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) lançou It Takes Two, vencedor de mais de 90 prémios, incluindo The Game Awards e DICE's Game of the Year, para a Nintendo Switch™*. Desenvolvido pela BAFTA, a premiada Hazelight Studios, otimizada para a Nintendo Switch pelo estúdio veterano Turn Me Up Games e publicada sob a marca EA Originals, o lançamento permite que mais jogadores experimentem os desafios de gameplay disruptivos de It Takes Two, com a história fantástica e aclamada experiência cooperativa. A versão Nintendo Switch traz novas vozes em japonês, francês, alemão e espanhol, bem como legendas em vários idiomas.

"It Takes Two nasceu como um projeto de paixão que Hazelight passou anos a aperfeiçoar, e a nossa equipa tem sido acarinhada com o crescimento da nossa comunidade vibrante ao longo do último ano. Com a versão Nintendo Switch, podemos dar as boas-vindas aos novos jogadores no mundo mágico do jogo", disse Josef Fares, Fundador e Diretor de Jogos da Hazelight Studios. A Turn Me Up Games destacou-se em trazer o mundo imersivo de It Takes Two para a Nintendo Switch."

"Como fãs de It Takes Two e Hazelight, temos tido muito cuidado em trazer este amado e premiado título e o seu espírito aventureiro para novos jogadores da Nintendo Switch", disse Scott Cromie, Produtor Executivo da Turn Me Up Games. "Adorámos colaborar com a equipa Hazelight e estamos entusiasmados por os jogadores experimentarem a incrivelmente divertida cooperativa de It Takes Two, mesmo em movimento."

A partir de hoje, os jogadores podem mergulhar na emocionante cooperativa It Takes Two com um conjunto separado de Joy-Cons ou um comando profissional por jogador, jogo sem fios local, ligando duas consolas Switch ou cooperativa online com outro leitor da Switch. Quem tem o jogo também pode convidar um amigo a jogar gratuitamente usando Friend's Pass**, enfrentando desafios em constante mudança que só podem ser resolvidos em conjunto.

O aclamado título permite que os jogadores entrem no lugar de Cody e May, dois humanos presos após num feitiço mágico e transformados em bonecos, que se deparam com desafios ridículos a cada esquina. A natureza imprevisível de cada nível vai trazer aos jogadores uma experiência de gameplay exclusiva e metafórica que conta uma história universal de relacionamentos, já que Cody e May devem trabalhar juntos para salvar o seu casamento fraturado à beira do divórcio.

It Takes Two está disponível nas lojas de retalho e digital para a Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Origin, EA APP e Steam) por 41,99€.