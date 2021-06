Nintendo Switch: Muita qualidade a caminho...

Durante uma apresentação especial de cerca de 40 minutos, a Nintendo destacou uma ampla variedade de jogos a caminho da Nintendo Switch, muitos dos quais disponíveis ainda este ano. Para assistir à Nintendo Direct | E3 2021 na íntegra, visite o site oficial da E3 2021 da Nintendo of Europe.

Alguns dos anúncios mas proeminentes desta apresentação incluem Metroid Dread, o primeiro jogo Metroid 2D protagonizado pela Samus Aran com uma história nova em 19 anos; Mario Party Superstars, um novo jogo Mario Party com tabuleiros clássicos da era da Nintendo 64 e uma coleção de minijogos de toda a série; Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, que inclui os dois primeiros jogos Advance Wars recriados do zero; WarioWare: Get It Together!, o novo jogo da divertida série WarioWare; assim como a Game & Watch: The Legend of Zelda, inspirada em consolas Game & Watch, que oferece a possibilidade de jogar três dos primeiros jogos da série The Legend of Zelda.

Outra das grandes revelações incidiu sobre o próximo lutador adicional a juntar-se aos combates de Super Smash Bros. Ultimate, incluído no Fighters Pass Vol. 2*: Kazuya Mishima, da série TEKKEN. Um novo trailer de antevisão da sequela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild foi também estreado na apresentação Nintendo Direct para mostrar imagens do jogo e um novo mundo nos céus acima do reino de Hyrule.

Houve ainda tempo para anunciar títulos de alguns dos parceiros de desenvolvimento e edição da Nintendo, como Mario + Rabbids Sparks of Hope, da Ubisoft, uma sequela do popular Mario + Rabbids Kingdom Battle; Shin Megami Tensei V, o novo jogo da icónica série de RPG Shin Megami Tensei desenvolvido pela Atlus e distribuído pela Nintendo of Europe, assim como três jogos da série Life is Strange, da SQUARE ENIX, incluindo o mais recente Life is Strange: True Colors.

Abaixo pode ficar a conhecer mais detalhes sobre alguns dos jogos em destaque na Nintendo Direct da E3 2021:

Metroid Dread: O primeiro jogo Metroid 2D com uma nova história em 19 anos chega à Nintendo Switch ainda este ano. Metroid Dread é uma sequela direta de Metroid Fusion, de 2002, e conclui a saga de cinco partes concentrada nos destinos interligados da caçadora de recompensas Samus e dos Metroids, que teve início com Metroid para a NES. Neste jogo a Samus dirige-se para um misterioso planeta remoto sozinha e é perseguida por uma nova ameaça mecânica, os robôs E.M.M.I. À medida que vão adquirindo habilidades, os jogadores poderão regressar a áreas já visitadas para encontrar novos locais e upgrades escondidos, fazendo jus à tradicional mecânica de jogo de Metroid. Explore um mapa vasto e tente escapar dos E.M.M.I. para derrotar a ameaça que assola o planeta em Metroid Dread, disponível para a Nintendo Switch a 8 de outubro. O jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop. No dia do lançamento estará igualmente disponível uma edição especial de Metroid Dread que inclui o jogo, um SteelBook®, um livro de ilustrações de Metroid 2D de 190 páginas e cinco cartas de todos os jogos da saga de cinco partes. Finalmente, um novo amiibo da Samus com o seu fato de Metroid Dread e outro do E.M.M.I. chegarão às lojas num único pack.

A sequela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Um novo trailer demonstrou imagens deste novo jogo para a Nintendo Switch, que foi agora expandido para incluir um vasto novo mundo nos céus de Hyrule. A sequela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild será lançada para a Nintendo Switch em 2022. Mais informações serão reveladas posteriormente.

Kazuya Mishima junta-se aos combates!: Kazuya Mishima, da icónica série de combates TEKKEN, junta-se a Super Smash Bros. Ultimate como lutador adicional, inserido no Fighters Pass Vol. 2*, que inclui ainda a Min Min de ARMS, o Steve e a Alex de Minecraft, Sephiroth de FINAL FANTASY VII e Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2, assim como mais uma personagem ainda por anunciar. Mais informações sobre o Kazuya, incluindo a sua data de lançamento exata, serão reveladas num vídeo especial apresentado por Masahiro Sakurai no dia 28 de junho.

WarioWare: Get It Together!: WarioWare: Get It Together! convida o jogador a participar numa variedade de microjogos rápidos na pele do Wario e dos seus amigos. Todas as personagens contam com habilidades distintas que alteram a forma como o jogador lida com cada microjogo. Pela primeira vez na série dois jogadores podem participar em microjogos, em conjunto no mesmo ecrã partilhando dois Joy-Con ou local sem fios com uma consola e um jogo adicionais. O extravagante e cómico WarioWare: Get It Together! chega à Nintendo Switch no dia 10 de setembro. O jogo fica disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop já hoje.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: O Mario e os seus amigos voltam a unir forças com os Rabbids para restaurarem a ordem na galáxia! Explore planetas habitados por residentes engraçados enquanto impede um Mal misterioso de mergulhar o universo no caos. Mario + Rabbids Sparks of Hope chega à Nintendo Switch em 2022. Até 27 de junho, o jogo Mario + Rabbids Kingdom Battle original está disponível com 75% na Nintendo eShop da Nintendo Switch.

Shin Megami Tensei V: No novo título da aclamada série de RPG Shin Megami Tensei jogará na pele de um aluno da escola secundária que terá de recorrer aos seus poderes recém-descobertos para combater uma terra devastada infestada de demónios recorrendo a um sistema baseado em ordens em que encontrar os pontos fracos do inimigo será crucial para executar combos potentes. Embora os demónios constituam adversários a temer, alguns poderão revelar-se aliados valiosos e recrutados para lutarem do seu lado através de negociações. Qual será o seu destino? Descubra em Shin Megami Tensei V, publicado pela Nintendo of Europe e disponível exclusivamente para a Nintendo Switch a partir de 12 de novembro.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Na pele do conselheiro estratégico de Orange Star, comande um exército em combates táticos por turnos. A sua experiência na matéria revelar-se-á essencial para deslocar tropas de terra, aéreas e navais para o campo de batalha. Acabe com os esquadrões do inimigo e capture povoações e bases para alcançar a vitória e manter a paz. Mantenha-se atento tanto ao terreno como às condições atmosféricas, que podem afetar o desenvolvimento da partida nas duas campanhas que abrangem os acontecimentos de Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp marcha até à Nintendo Switch a 3 de dezembro. O jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Game & Watch: The Legend of Zelda: Esta nova consola Game & Watch inclui três clássicos da série The Legend of Zelda – The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e The Legend of Zelda: Link’s Awakening –, assim como uma versão especial de VERMIN para a Game & Watch, com o Link como personagem jogável. Um relógio digital interativo baseado em The Legend of Zelda e um temporizador igualmente jogável inspirado em Zelda II: The Adventure of Link estão também incluídos. A Game & Watch: The Legend of Zelda será lançada a 12 de novembro.

Mario Party Superstars: Estão todos convidados para uma festa que promete ser verdadeiramente inesquecível! Descubra ou recorde cinco tabuleiros clássicos da era da Nintendo 64 e 100 minijogos de distintos títulos da série, que podem agora ser jogados online**. Mario Party Superstars chega à Nintendo Switch a 29 de outubro e a partir de hoje poderá já ser pré-adquirido na Nintendo eShop. Nota: a versão europeia do jogo incluirá o idioma português do Brasil.

MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin: A monte dos seus companheiros monstros, embarque na maior aventura da sua vida! Em MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin explorará cenários deslumbrantes, reunirá materiais, fabricará objetos e participará em renhidos combates por turnos. Terá ainda a oportunidade de unir forças para derrotar as criaturas mais difíceis em missões e batalhas multijogadores. A partir de 25 de junho estará disponível na Nintendo eShop uma demo gratuita que lhe permitirá experimentar o jogo e transferir depois os dados para a versão completa, quando for lançada, a 9 de julho.

Life is Strange: True Colors: A caminho da Nintendo Switch está também o mais recente jogo da série Life is Strange. Life is Strange: True Colors narra a história de Alex, uma jovem que possui a habilidade sobrenatural de absorver e manipular as emoções fortes dos outros. Acompanhe esta cativante história e desafiantes escolhas morais a partir de 10 de setembro na Nintendo Switch.

Life is Strange Remastered Collection: O galardoardo Life is Strange, assim como o seu prólogo, Life is Strange: Before the Storm, regressam com gráficos e uma animação renovados. Os dois jogos, com narrativas emocionantes e personagens memoráveis, chegam à Nintendo Switch pela primeira vez integrados numa compilação: Life is Strange Remastered Collection, disponível ainda este ano.

Super Monkey Ball Banana Mania: Mais de 300 níveis reformulados, 12 divertidos minijogos e um divertido elenco de personagens fazem o seu regresso aos maravilhosos mundos de Super Monkey Ball nesta recriação dos três jogos Super Monkey Ball originais, mesmo a tempo do 20.º aniversário desta série icónica. Super Monkey Ball Banana Mania chega à Nintendo Switch a 5 de outubro.

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp: Personagens populares da série Danganronpa estão a postos para o verão no novo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Explore a ilha Jabberwock e desenvolva as suas personagens Dangan, reúna dinheiro durante os combates, faça upgrades ao seu equipamento e derrote bosses para avançar para a ilha seguinte. Danganronpa S: Ultimate Summer Camp estará disponível ainda este ano.

Danganronpa Decadence: Três clássicos na série Danganronpa preparam-se para chegar à Nintendo Switch integrados numa única coleção física que engloba Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition e Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, para além do novo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Jogue a coleção ou adquira qualquer um dos jogos em separado na Nintendo eShop. Danganronpa Decadence chega à Nintendo Switch ainda este ano.

Hyrule Warriors: Age of Calamity Expansion Pass: Ao adquirir o Hyrule Warriors: Age of Calamity Expansion Pass** por €19,99, receberá duas partes de conteúdos adicionais à medida que forem sendo disponibilizadas: "Pulse of the Ancients" chega já no dia 18 de junho, ao passo que a segunda parte, "Guardian of Remembrance", estará disponível até ao final de novembro. A primeira inclui mais tipos de armas, inimigos desafiantes e uma lista expandida de personagens, incluindo a nova personagem jogável Battle-Tested Guardian. Guardian of the Remembrance incluirá ainda novas vinhetas de personagens, mais cenários, novas personagens e novas habilidades de combate para as existentes.

Mario Golf: Super Rush: Após o lançamento de Mario Golf: Super Rush, a 25 de junho, poderá esperar atualizações gratuitas que trarão para o jogo campos e personagens adicionais. Comece já a praticar! O jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: Este jogo chega à Nintendo Switch a 16 de julho para convidá-lo a descobrir uma aventura pelos céus de Hyrule com gráficos em HD e novas opções de controlo. No mesmo dia chegarão às lojas (em separado) um novo amiibo de Zelda e Loftwing, assim como um conjunto de comandos Joy-Con inspirados na Master Sword e no Hylian Shield.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: Recorde um dos jogos de skate mais icónicos de sempre. Tony Hawk’s™ Pro Skater™ e Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 2 chegam à Nintendo Switch numa única coleção épica, reconstruída de raiz em alta definição. Todos os skaters profissionais, níveis e truques estão de volta e remasterizados, entre muito mais. Exiba as suas habilidades quando, onde e como quiser nos modos originais do jogo e compita através de uma ligação local ou online**. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 desliza até à Nintendo Switch no dia 25 de junho e já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Just Dance 2022: Todos para a pista no novo título da série Just Dance, que lhe permitirá mostrar os seus melhores passos de dança ao som de 40 faixas novas! "Level Up" de Ciara, "Believer", dos Imagine Dragons e "Run the World (Girls)" de Beyoncé são apenas algumas. Descubra-as todas a partir de 4 de novembro em Just Dance 2022 para a Nintendo Switch. Com uma subscrição do serviço de streaming Just Dance Unlimited poderá dançar ao som de 700 temas. O jogo inclui um mês de subscrição gratuita.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version: Na pele do Star-Lord, prepare-se para embarcar numa viagem louca pelo cosmos nesta nova abordagem de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Com os imprevisíveis Guardians do seu lado terá de escapar de situações explosivas com personagens da Marvel, tanto novas como já conhecidas, envolvidas numa luta pelo destino do universo. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version chega à Nintendo Switch a 26 de outubro.

Two Point Campus: Regresse ao divertido e encantador mundo de Two Point County! Neste simulador de gestão terá de construir e gerir a sua própria universidade da forma que quiser. Para isso contará com inúmeras ferramentas criativas que o ajudarão a tornar este instituto verdadeiramente único e a levar o seu império educativo a um novo nível. Two Point Campus chega à Nintendo Switch no ano que vem.

Worms Rumble: Prepare-se para combates intensos de arena em tempo real disputados entre 32 jogadores de múltiplas plataformas**. Experimente os modos Deathmatch ou Last Worm Standing (em que a morte está a uma Holy Hand Grenade de distância!) e descubra um novo mapa, o Spaceport Showdown. Durante duas semanas após o lançamento do jogo poderá obter a indumentária gratuita Patchwork Bear, disponível exclusivamente na Nintendo Switch. O jogo estará disponível no dia 23 de junho, mas a partir de hoje já pode ser pré-adquirido na Nintendo eShop com 25% de desconto.

Project Zero: Maiden of Black Water: Neste jogo de aventuras e terror exorcizará fantasmas recorrendo à Camera Obscura e explorará os mistérios em torno do etéreo mas mortífero Mt. Hikami. Esta arrepiante história contará com vários protagonistas, permitindo-lhe experienciar o jogo a partir de perspetivas diferentes. Esta versão do jogo inclui novas indumentárias. Project Zero: Maiden of Black Water chega à Nintendo Switch ainda este ano.

Conteúdos adicionais para DOOM Eternal: Na primeira expansão de campanha para DOOM Eternal, The Ancient Gods – Part One, há combates mais profundos à sua espera enquanto tenta eliminar as mais recentes ameaças em ruínas repletas de demónios e terreno alagado. Estes conteúdos estarão disponíveis ainda hoje para a Nintendo Switch.

DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET: Reviva a história de Goku e de outros lutadores Z neste RPG de ação em que jogará as quatro sagas e enfrentará adversários icónicos. Explore o mundo do jogo, ajude os residentes, reúna ingredientes e treine para adquirir novas habilidades. Os episódios Boss Battle "A New Power Awakens Parts 1 and 2" estão também incluídos. DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET chega à Nintendo Switch a 24 de setembro.

Strange Brigade: Nesta aventura na terceira pessoa, tente aniquilar um exército de monstruosidades mumificadas enquanto resolve quebra-cabeças complexos em ruínas repletas de armadilhas. Jogue sozinho ou una forças com outros aventureiros destemidos nos modos de cooperação local sem fios e online**. Strange Brigade chega à Nintendo Switch ainda hoje.

Astria Ascending: O reino fantástico de Orcanon está à sua espera! Explore este mundo pintado à mão, personalize uma equipa de deuses e execute ataques devastadores em cativantes combates por turnos. Astria Ascending chega à Nintendo Switch a 30 de setembro.