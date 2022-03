Nobel Peace Center lança uma nova experiência didática em Minecraft

Em Minecraft, um dos jogos mais populares do mundo, os jogadores podem construir o que quiserem, incluindo a sua visão de paz mundial. Hoje, o Centro Nobel da Paz, em Oslo, juntamente com os Games for Change e os Estúdios Mojang, lançou uma experiência educacional imersiva centrada no envolvimento cívico e na cidadania, disponível a todos os jogadores da Minecraft: Education Edition.

"Active Citizen" traz os vencedores anteriores e atuais dos Prémios Nobel da Paz ao mundo de Minecraft, para ajudar jovens a aprender que a paz é alcançada através de ações, grandes e pequenas. Ao longo do jogo, os estudantes aprenderão as aptidões necessárias para provocar uma mudança positiva, de uma forma democrática e pacífica, criando a sua própria visão de paz e depois realizando esta visão no mundo imersivo de Minecraft.

O jogo começa no Centro Nobel da Paz em Oslo, onde os jogadores são apresentados a Alfred Nobel, o criador dos Prémios Nobel. O jogador irá conhecer quatro vencedores do Nobel da Paz e as suas histórias e ajudá-los-á a superar os desafios para alcançar a paz. Os quatro premiados com o Nobel da Paz que aparecem em "Active Citizen" são Malala Yousafzai, Wangari Maathai, Dalai Lama e Fridtjof Nansen. O jogo inclui também recursos adicionais para utilização na sala de aula, disponíveis através do website, tais como planos de aulas e guias de discussão para estudantes dos 8 aos 16 anos de idade.

O jogo termina encorajando os jogadores a criar uma construção de Minecraft que representa para eles uma cidadania activa. O Centro Nobel da Paz organizará uma exposição das criações finais, que incluirão jogadores de todo o mundo.

"Acreditamos que as histórias dos Prémios Nobel da Paz têm o poder de inspirar as pessoas a criar um mundo melhor", afirma Kjersti Fløgstad, diretora executiva do Centro Nobel da Paz. "Através deste jogo queremos inspirar a próxima geração a tornarem-se cidadãos ativos e a envolverem-se nas causas que os preocupam, utilizando uma plataforma onde se sintam em casa. Ser galardoado com o Prémio Nobel da Paz é impossível para a maioria de nós, mas ao encorajar os jogadores a desenvolver alguns dos valores que são característicos dos já vencedores deste prémio, esperamos que todos compreendam que podem desempenhar um papel importante para tornar o mundo um lugar melhor".

Estudantes, professores e famílias terão um primeiro vislumbre desta nova experiência dentro de Minecraft: Education Edition durante o evento de lançamento de 30 minutos, que será transmitido mundialmente hoje, dia 1 de Março às 18h. No Centro Nobel da Paz em Oslo, o Ministro da Educação Tonje Brenna e Odin Adelsten Bohmann do Departamento da Cultura reunir-se-ão com estudantes da Escola Kampen para discutir o que significa ser um cidadão ativo e jogar o jogo pela primeira vez.

O projeto "Active Citizen" é a primeira colaboração entre o Centro Nobel da Paz e Minecraft: Education Edition, e também a primeira vez que o Prémio Nobel da Paz faz parte de uma ativação in-game nesta escala. Games for Change, uma organização sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento de projetos centrados em jogos de impacto social, facilitou a ligação entre os Estúdios Mojang e o Centro Nobel da Paz, apoiando também o Centro Nobel da Paz no desenvolvimento de recursos educativos para a sua utilização em 112 países onde o Minecraft: Education Edition é utilizado nas escolas. A parceria entre o Centro Nobel da Paz e a Games for Change foi facilitada e apoiada pela Segal Family Foundation.

"O nosso objetivo no Minecraft é construir um mundo melhor, aproveitando o potencial do jogo. Através do 'Active Citizen', encorajamos os estudantes a dar vida à sua visão de um mundo melhor, não só em Minecraft, mas também nas suas escolas e comunidades", diz Allison Matthews, directora da Minecraft Education. "Temos a honra de ser parceiros do Centro Nobel da Paz e da Games for Change, para promover a iniciativa através de uma aprendizagem baseada no jogo.

"A Games for Change tem o prazer de apoiar esta colaboração inovadora entre o Centro Nobel da Paz e o Minecraft: Education Edition. Através do projeto "Active Citizen", milhões de jovens irão conhecer alguns dos mais importantes agentes de mudança no Minecraft, sendo este um jogo que os encoraja a serem criativos e a conceberem o seu próprio mundo. Mal podemos esperar para ver o que os estudantes são capazes de criar, inspirados pelos Prémios Nobel", disse Susanna Pollack, presidente da Games for Change.

O jogo "Active Citizen" e as lições de acompanhamento estão disponíveis para todos os utilizadores de Minecraft: Education Edition, tanto no jogo como no site de Minecraft. No final deste mês, estará disponível uma demo gratuita de "Active Citizen". Mais materiais didáticos podem ser encontrados no portal de educação do Centro Nobel da Paz.