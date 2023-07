Noruega em versão... "Haa-land": EA Sports celebra Haaland como estrela da capa do FC 24

Tal como oficialmente revelado na última quinta-feira (13/07), Erling Haaland é o rosto da capa do primeiro jogo da EA Sports FC. Para celebrar este feito, a EA Sports produziu um vídeo semelhante ao que seria um anúncio de turismo mostrando famosos marcos e cenários noruegueses convertidos em "Haa-landscapes", transformando assim a Noruega em... "Haa-land". Através de fiordes pitorescos, luzes do norte dançantes, o majestoso Pulpit Rock e o belo arquipélago de Henningsvær, Erling Haaland está a ser celebrado como um verdadeiro tesouro nacional único.Visto como o futuro do futebol, Erling Haaland é um avançado norueguês de 22 anos que teve um enorme sucesso durante a sua primeira temporada no Manchester City, terminando a época como o melhor marcador com 36 golos marcados - um recorde absoluto na Liga inglesa. Para além deste feito, Haaland conquistou ainda a Bota de Ouro europeia, venceu as duas principais competições inglesas - Premier League e Taça de Inglaterra - e ainda a Liga dos Campeões.