Nova série de League of Legends chega à Netflix

A Netflix e a Riot Games vão trazer o fenómeno global do League of Legends para a televisão com a série animada Arcane, cujo lançamento será no outubro deste ano na Netflix. Para acompanhar este anúncio, a Riot Games revelou mais um teaser de Arcane no qual se pode ver os champions Jinx, Vi e outras personagens.

Arcane é primeira série da Riot Games feita para a televisão, tendo o apoio da Fortiche Productions. A animação passa-se no mundo do League of Legends, mais especificamente na região Piltover e em Zaun. A história explora as origens de dois champions icónicos do League of Legends e o poder que os vai separar.

Dominique Bazay, Diretor Original Animation da Netflix conta "League of Legends inspirou fandoms gigantes e estamos muito entusiasmados por ser a casa da primeira série de televisão deste universo, Arcane. A série promete ser um passeio visualmente e emocionalmente espetacular, que deixará os espectadores maravilhados".

Shauna Spenley, Global President of Entertainment da Riot Games adiciona: "Arcane foi como uma carta de amor aos nossos jogadores e fãs que têm pedido experiências cinemáticas que explorem de forma mais profunda os champions e mundo do League of Legends. A Netflix, com a sua incrível marca global e objetivo comum de entregar conteúdo premium de elevada qualidade, é o parceiro perfeito para levar Arcane a todo o globo.

A Riot Games continua a crescer o universo League of Legends, dentro e fora do jogo. O Campeonato do Mundo de League of Legends 2020 voltou a estabelecer novo recorde de visualizações. No total, foram consumidas mais de mil milhões de horas de conteúdo no mundo inteiro, consolidando o League of Legends como o esport mais visto de sempre. A final de 2020 teve uma Audiência Media por Minuto (AMA) de 23.04 milhões.