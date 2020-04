Novidades PS Store: Final Fantasy VII Remake e Below estão na lista

Esta semana, à semelhança do que é habitual, marca a chegada de diversos jogos à PlayStation®Store. Entre os destaques estão FINAL FANTASY VII REMAKE e, entre outros, BELOW.

Uma moderna recriação de um dos mais icónicos jogos de todos os tempos, FINAL FANTASY VII REMAKE abraça a mais recente tecnologia e expande a lendária aventura RPG do estúdio Square Enix para a geração atual. Aqui, num mundo de fantasia pós-industrial que caiu nas garras da obscura Shinra Electric Power Company, os jogadores terão de assumir o papel de Cloud Strife, um mercenário e antigo membro da SOLDIER, a unidade de elite da Shinra, e juntar-te à Avalanche, a organização anti-Shinra, que se prepara para reforçar a sua resistência. FINAL FANTASY VII REMAKE chegará à PlayStation®4 esta sexta-feira, dia 10 de abril. Até lá os jogadores poderão experimentar uma demo gratuita do jogo, que está disponível na PlayStation®Store, e jogar o primeiro capítulo do FINAL FANTASY VII REMAKE, que contém a icónica missão de sabotagem do Reator de Mako 1.

BELOW também está em destaque esta semana na PlayStation®Store. O jogo apresenta um vasto submundo de labirintos em constante alteração onde monstruosidades mortais, armadilhas e uma presença sombria espreitam em todas as passagens. Aqui, para sobreviver nas Profundezas, os jogadores terão de criar remédios e ferramentas, e só os mais corajosos descobrirão o que existe nessas Profundezas.

As novidades não ficam por aqui e existem outros títulos em destaque na PlayStation®Store. Consulta a lista completa no Blog Oficial da PlayStation®.

De lembrar que recentemente, a Primavera chegou à PlayStation®Store cheia de descontos únicos em grandes títulos para a PlayStation®4, por um tempo limitado. E que, entre os títulos em destaque estão o EA SPORTS™ FIFA 20, Days Gone™, Mortal Kombat 11, God of War™, STAR WARS Jedi: Fallen Order™ e DRAGON BALL Z: KAKAROT.

Consulta em baixo algumas das ofertas inseridas nesta Promoção de Primavera da PlayStation®Store:

EA SPORTS™ FIFA 20 com 60% à27,99€* (Antes 69,99€)

EA SPORTS™ FIFA 20 Champions Edition com 60% à35,99€* (Antes 89,99€)

EA SPORTS™ FIFA 20 Ultimate Edition com 60% à39,99€* (Antes 99,99€)

Days Gone™ com 57% à29,99€* (Antes 69,99€)

Days Gone™ Edição Digital Deluxe com 50% à39,99€* (Antes 79,99€)

Mortal Kombat 11 com 64% à24,99*€ (Antes 69,99€)

God of War™ Edição Digital Deluxe com 33% à19,99€** (Antes 29,99€)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ com 42% à39,99€* (Antes 69,99€)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Edição Deluxe com 43% à44,99€* (Antes 79,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT com 35% à44,99€** (Antes 69,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition com 38% à54,99€** (Antes 89,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Ultimate Edition com 35% à64,99€** (Antes 99,99€)

Death Stranding com 42% à39,99€* (Antes 69,99€)

Grand Theft Auto V Edição Premium Online com 60% à13,99€** (Antes 34,99€)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled com 40% à23,99€* (Antes 39,99€)

NBA 2K20 com 71% à19,99€* (Antes 69,99€)

Assassins Creed® Odissey Deluxe Edition com 71% à24,99€** (Antes 84,99€)

DRAGON BALL FIGHTERZ com 79% à14,99€** (Antes 69,99€)

Need for Speed™ Heat com 50% à34,99€* (Antes 69,99€)

Rocket League™ com 50% à9,99€* (Antes 19,99€)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition com 67% à19,79€** (Antes 59,99€)

Tomb Raider: Definitive Edition com 83% à4,99€** (Antes 29,99€)

WWE 2K20 com 71% à19,99€** (Antes 69,99€)

De lembrar ainda que, com esta Promoção na PlayStation®Store, os subscritores do PlayStation®Plus com uma conta ativa terão ainda acesso a descontos adicionais de 5, 8 e 10% em aclamados títulos como Days Gone™, God of War™, ATOMINE, Catherine: Full Body, GRID, SEGA® Mega Drive Classics™, Shenmue III e, entre outros, Until Dawn™, Sonic Mania e The Surge 2.