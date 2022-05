Novidades Xbox Game Pass

Chegou maio, sol, calor… um XAA fresquinho para Portugal e NOVOS JOGOS para o Xbox Game Pass. Esta magnífica montra de jogos estará presente no catálogo do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming. Para além dos já conhecidos jogos com lançamento no dia 1 no Xbox Game Pass, queremos recordar-te que hoje estará disponível Halo Infinite Lone Wolves: Season 2.

Vamos conhecer as primeiras novidades de maio?

· Loot River (ID@Xbox) – 3 de maio: Consola, PC e Cloud

· Trek to Yomi (ID@Xbox) – 5 de maio: Consola, PC e Cloud

· Citizen Sleeper (ID@Xbox) – 5 de maio: Consola, PC e Cloud

· Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – 10 de maio: Consola, PC e Cloud

· Eiyuden Chronicle: Rising – 10 de maio: Consola, PC e Cloud

· This War of Mine: Final Cut (ID@Xbox) – 10 de maio: Consola, PC e Cloud

· NHL 22 (EA Play) – 12 de maio: Consola

Estamos a trabalhar juntamente com a Ubisoft para acrescentar ainda mais jogos incríveis à biblioteca do Game Pass. Nos próximos meses, Assassin’s Creed Origins juntar-se-á ao catálogo de Consola, PC e Cloud através da app da Ubisoft Connect. E também chegará For Honor: Marching Fire Edition ao PC através da mesma app, e haverá a atualização para a versão Marching Fire Edition na Consola e na Cloud.

