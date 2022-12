Novo DLC para Dragon Ball Z Kakarot será lançado a 13 de janeiro

DRAGON BALL Z: KAKAROT vai dar o pontapé de saída para o seu Season Pass 2 com o quarto DLC intitulado BARDOCK - Alone Against Fate lançado a 13 de janeiro de 2023.

Neste DLC, os jogadores poderão participar numa história baseada na TV Special do universo DRAGON BALL focada em Bardock, o pai de Goku, na sua busca para proteger os Saiyans e o seu planeta.

Vê alguma jogabilidade com a intensa batalha que opõe Bardock aos soldados da Força Frieza em órbita do Planeta Vegeta no clímax deste capítulo: Link

Este quarto DLC, BARDOCK - Alone Against Fate, será lançado a 13 de janeiro de 2023, em todas as plataformas juntamente com DRAGON BALL Z: KAKAROT chega à PlayStation 5 e XBOX Series X|S.

O upgrade para o novo género de DRAGON BALL Z: KAKAROT será gratuito para todos os proprietários do jogo que joga na PlayStation 4 e Xbox One.