Novo PS Plus: Revelados alguns jogos incluídos no lançamento

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através de uma publicação no Blog Oficial da PlayStation®, alguns dos títulos que estarão incluídos no catálogo de jogos do novo PlayStation®Plus na altura do lançamento, que está previsto para o próximo dia 22 de junho. De lembrar que o PlayStation®Plus e o PlayStation™Now se irão fundir num novo e único serviço, que oferecerá a todos os jogadores variadas opções e ofertas, mediante três níveis de subscrição. De lembrar ainda que, seja qual for o nível de subscrição escolhido, os jogadores obterão os mesmos benefícios que têm atualmente os membros do PlayStation®Plus.

Em baixo uma lista dos jogos que estarão incluídos no serviço, sendo que a disponibilidade de alguns destes títulos poderá variar de mercado para mercado, e alguns jogos poderão não estar disponíveis para streaming até depois do lançamento, mas estarão disponíveis para download e para jogar.

Catálogo de jogos PlayStation®4 e PlayStation®5*

(PlayStation®Plus Extra e Premium/Deluxe)

PlayStation Studios

· Alienation | Housemarque, PS4

· Bloodborne | FromSoftware, PS4

· Concrete Genie | Pixelopus, PS4

· Days Gone | Bend Studio, PS4

· Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

· Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

· Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

· Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

· Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

· Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

· God of War | Santa Monica Studio, PS4

· Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

· Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

· Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4

· Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

· Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

· Knack | Japan Studio, PS4

· LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

· LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

· LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

· Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

· Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

· Matterfall |Housemarque, PS4

· MediEvil | Other Ocean, PS4

· Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

· Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

· Resogun | Housemarque, PS4

· Returnal | Housemarque, PS5

· Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

· Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

· The Last Guardian | Japan Studio, PS4

· The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

· The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

· Until Dawn | Supermassive Games, PS4

· Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

· Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

· Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

· WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Third Party-Partners

· Ashen | Annapurna Interactive,PS4

· Assassin’s Creed Valhalla** | Ubisoft, PS4/PS5

· Celeste | Maddy Makes Games, PS4

· Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

· Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

· Dead Cells| Motion Twin, PS4

· Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

· Hollow Knight | Team Cherry, PS4

· Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

· Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

· Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

· NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

· Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

· Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

· Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

· Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

· The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

· The Crew 2** | Ubisoft, PS4

Catálogo de jogos Clássicos

(PlayStation®Plus Premium/ Deluxe)

Os membros do PlayStation Plus® Premium poderão jogar uma seleção de jogos clássicos populares, sendo que alguns destes títulos apresentarão melhorias no que diz respeito a frame rates e resolução, quando comparados com as suas versões de lançamento. Em alguns títulos, os membros do PlayStation Plus® Premium poderão ainda desfrutar de uma nova interface com novos menus.

De realçar que os jogadores que tiverem comprado a versão digital de jogos da PlayStation® original e da geração PSP, não terão de efetuar outra compra ou subscrever o PlayStation®Plus para jogar estes jogos na PS4 ou PS5. Quando estes títulos forem lançados para a PS4 e PS5, os jogadores poderão ir à PlayStation®Store e fazer o download da versão para estas consolas sem custos adicionais se já tiverem a versão digital desses jogos. Alguns destes títulos também estarão disponíveis para compra individual.

Adicionalmente, alguns clássicos remasterizados de gerações anteriores serão adicionados ao plano do PlayStation®Plus Premium. Em baixo uma lista com uma seleção de jogos que estarão disponíveis:

Classic Games Catalog – Original PlayStation and PSP

PlayStation Studios

· Ape Escape | Japan Studio, Original Playstation

· Hot Shots Golf | Japan Studio, Original Playstation

· I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

· Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

· Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

· Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Third Party Partners

· Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

· Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

· Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

· Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Classic Games Catalog – Remasters

PlayStation Studios

· Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

· Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

· Dark Cloud | Japan Studio, PS4

· Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

· FantaVision | SIE, PS4

· Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

· Jak II | Naughty Dog, PS4

· Jak 3| Naughty Dog, PS4

· Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

· Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

· Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

· Siren | Japan Studio, PS4

· Wild Arms 3 | SIE, PS4

Third Party Partners

· Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, PS4

· Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

· Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

· Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

· Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

· Lego Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Jogos PS3 originais (via streaming)

(PlayStation®Plus Premium)

Os jogadores poderão fazer streaming e jogar jogos PS3 nas suas consolas PS4, PS5 e PC***. Estes serão títulos originais e não versões remasterizadas. Estarão disponíveis para os membros do PlayStation®Plus Premium onde o cloud streaming esteja disponível. Em baixo uma lista de uma seleção de jogos PS3 que estarão disponíveis:

PlayStation Studios

· Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

· Demon’s Souls | From Software, PS3

· echochrome | Japan Studio, PS3

· Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

· Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

· Ico | Japan Studio, PS3

· Infamous | Sucker Punch, PS3

· Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

· Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

· LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

· MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

· MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

· Puppeteer | Japan Studio, PS3

· rain | Japan Studio, PS3

· Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

· Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

· Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

· Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

· Super Stardust HD | Housemarque, PS3

· Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

· When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Third Party Partners

· Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

· Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

· Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

· Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

· F.E.A.R. | WB Games, PS3

· Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

· Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

· Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Trials por tempo limitado

(PlayStation®Plus Premium/ Deluxe)

A disponibilização de trials de jogos por tempo limitado irá permitir aos jogadores experimentarem jogos selecionados antes de os comprarem. Depois de fazerem o download da trial de um jogo completo, os jogadores poderão jogá-lo por duas horas na maioria dos jogos. Em baixo alguns dos títulos que usufruirão desta vantagem:

PlayStation Studios

· Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

· Horizon Forbidden West | Guerrilla Games, PS4/PS5

Third Party Partners

· Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

· Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

· Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

· WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Novos jogos adicionados regularmente

A lista de títulos disponíveis no catálogo de jogos do PlayStation®Plus continuará a ser atualizada e a evoluir com o tempo, por isso os jogadores terão sempre algo novo para experimentar.

PlayStation®Plus Essential

· Uma atualização mensal será feita na primeira terça-feira do mês para o plano PlayStation®Plus Essential, com novos jogos PS4 e PS5 a serem adicionados ao serviço;

PlayStation®Plus Extra e Premium/Deluxe

· Uma atualização mensal extra irá acontecer mais ou menos a meio de cada mês com novos jogos para os planos PlayStation®Plus Extra e Premium/Deluxe. O número de jogos adicionados variará de mês para mês.

É já no próximo dia 22 de junho que o PlayStation®Plus e o PlayStation™Now se irão fundir num novo e único serviço, que oferecerá a todos os jogadores variadas opções e ofertas, mediante três níveis de subscrição: PlayStation®Plus Essential, PlayStation®Plus Extra e PlayStation®Plus Premium:

PlayStation®Plus Essential, que inclui as mesmas vantagens incluídas atualmente no PlayStation®Plus, ou seja:Dois jogos a transferir por mês sem custos adicionais.

Descontos exclusivos

Armazenamento na nuvem para as gravações de jogos

Acesso ao modo multijogador online

Os preços**** do PlayStation®Plus Essential não sofrerão qualquer alteração face ao atual serviço do PlayStation®Plus, ou seja:

Subscrição de 1 mês: 8,99€

Subscrição de 3 meses: 24,99€

Subscrição de 12 meses: 59,99€

PlayStation®Plus Extra, que inclui as mesmas vantagens do nível PlayStation®Plus Essential e ainda um catálogo até 400 dos melhores títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, contando os grandes êxitos dos PlayStation Studios e outras grandes editoras. Neste nível, os jogos são transferíveis.

Os preços**** do PlayStation®Plus Extra são os seguintes:

Subscrição de 1 mês: 13,99€

Subscrição de 3 meses: 39,99€

Subscrição de 12 meses: 99,99€

O PlayStation®Plus Premium*****, que inclui as mesmas vantagens dos níveis PlayStation®Plus Essential e PlayStation®Plus Extra e ainda mais 340 jogos incluindo títulos PS3, disponíveis em streaming na nuvem, um catálogo de clássicos populares da PlayStation® original, PS2 e PSP, disponíveis para jogar em streaming ou por transferência. A transmissão em streaming dos jogos da PlayStation original, PS2, PSP e PS4 que está incluída nos níveis PlayStation®Plus Extra e PlayStation®Plus Premium está disponível nos mercados***** em que o PlayStation™Now está disponível atualmente. Os jogadores podem aceder à transmissão em streaming a partir das consolas PS4 e PS5 ou PC. Este nível inclui também acesso a jogos por tempo limitado, de forma a que os jogadores possam experimentar alguns títulos antes de comprá-los.

Os preços**** do PlayStation®Plus Premium são os seguintes:

Subscrição de 1 mês: 16,99€

Subscrição de 3 meses: 49,99€

Subscrição de 12 meses: 119,99€

Com o lançamento deste novo serviço, o PlayStation™Now irá integrar-se no novo PlayStation®Plus e deixará de estar disponível como serviço independente. As subscrições dos usuários do PlayStation™Now irão migrar para o serviço PlayStation®Plus Premium sem custos adicionais em função da tarifa de subscrição inicial.

Para mais informações consulta o Blog Oficial PlayStation.