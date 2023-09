Novo trailer de Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm

Antes do lançamento de NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS a 17 de novembro de 2023, descobre mais sobre a sua jogabilidade neste novo trailer do sistema e no vídeo do modo Special Story original do jogo. NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS já está disponível para reserva para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Em Battle, os jogadores podem escolher entre a maior lista de um jogo de Naruto, com mais de 130 personagens, incluindo 10 novas adições. Enfrenta os teus adversários, que serão capazes de usar vários combos e até mesmo mudar de líder para manter a pressão sobre o adversário.

Ninjutsu e Awakening também terão um papel importante. A partir deste jogo, os jogadores serão capazes de usar até 6 habilidades de Ninjutsu para terem vantagem sobre os seus adversários. Também podem e despertar para uma nova forma que lhes dará mais poder para virarem a maré a seu favor. Para tentar terminar a batalha, os jogadores podem usar todo o seu chakra e liberar uma poderosa Secret Technique, que, ao selecionar personagens específicos, pode se transformar numa Combination Secret Technique.

Outra novidade, o modo de controlo simples, vai ajudar os recém-chegados à franquia a utilizar combos poderosos pressionando um único botão. Este novo estilo de controlo vem além do estilo padrão que os jogadores da série STORM conheceram.

Ao lutares sozinho ou online, os personagens subirão de nível e desbloquearão algumas personalizações, bem como outros desbloqueáveis, como cenas de Finish. As Batalhas Gratuitas Offline permitirão aos jogadores escolher o seu curso ou escolher completamente a forma como querem lutar, contra um computador ou participar num torneio offline. Os jogadores podem então aprimorar suas habilidades contra outros ao redor do mundo no modo Online, escolhendo entre Casual Match e Rank Match. *

No History mode, os jogadores podem reviver batalhas épicas da série Naruto, e passar por momentos-chave da história com cenas cortadas de anime, e desfrutar de experiência de batalha de alta qualidade. Enquanto no Special Story Mode uma nova história vai passar-se durante os eventos de BORUTO, onde Boruto percebe que um homem misterioso, Merz, está a tentar iniciar a guerra. Qual será o papel de Naruto e Sasuke? Os jogadores terão de descobrir quando o jogo for lançado a 17 de novembro.