Novos Mapas e Modos de Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2

A 343 Industries partilhou um post no Halo Waypoint que explora os três novos modos de jogo que estão a caminho de Halo Infinite Lone Wolves: Temporada 2 – King of the Hill, Land Grab e Last Spartan Standing. Neste publicação, que inclui a visão de Zach Boyce, designer dos Modos Multiplayer e de Sistemas de Halo Infinite, falam-se das variações introduzidas, nos modos já conhecidos, bem como as novas experiências que os fãs de Halo podem esperar da Temporada 2.

Adicionalmente, na sexta-feira, dia 15 de abril, a 343 Industries fez uma preview de "Catalyst", o novo mapa de Arena e de "Breaker" Big Team Battle para lançar a Temporada 2. Para mais detalhes acerca destes novos mapas, acede ao Halo Waypoint onde Tyler Ensrude, Designer de Níveis Multiplayer, partilhou todo o seu conhecimento sobre o processo de design dos mapas e desvendou o que os jogadores podem esperar quando a Temporada 2 começar.

Enquanto fazemos a contagem decrescente até 3 de maio, vai dando uma vista de olhos ao blog Halo Waypoint e ao Twitter de @Halo para mais notícias sobre Halo Infinite Lone Wolves: Season 2. Mais detalhes sobre Halo Infinite podem ser encontrados na atualização de março de 2022, no blog de Halo Waypoint e se quiseres ter acesso aos reports de resultados da Temporada 1, podes visitar o report de gameplay e de live service.