Novos títulos a caminho da Xbox Game Pass

A Xbox anunciou novos títulos a chegar ao Xbox Game Pass na Consola, PC e Cloud:

Chicory: A Colorful Tale – Já disponível: consola, PC e cloud

Farworld Pioneers – Já disponível: consola e PC

Car Mechanic Simulator 2021 – 1 de junho: consola, PC e cloud

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer – 1 de junho: consola, PC e could

The Big Con – 1 de junho: consola, PC e cloud

Hypnospace Outlaw – 6 de junho: consola, PC e cloud

Amnesia: The Bunker – 6 de junho: consola, PC e cloud

Rune Factory 4 Special – 8 de junho: consola, PC e cloud

Stacking – 8 de junho: consola e cloud

Dordogne – 13 de junho: consola, PC e cloud

Foram também anunciados os Perks do Xbox Game Pass Ultimate deste mês, que incluem conteúdo de jogo para o Sea of Thieves.

Desde o início deste mês que está também disponível o convite de Xbox Game Pass para amigos, o que permite aos atuais aderentes do serviço Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass oferecerem até cinco amigos um teste de 14 dias gratuito para o PC Game Pass.

Para mais informações sobre os novos títulos no catálogo, visita a publicação do Xbox Wire.