Nunca visto: Vinnie Jones troca Pai Natal pelo World of Tanks

A franquia World of Tanks (World of Tanks, World of Tanks Blitz e World of Tanks Modern Armor) continua a sua tradição anual de celebrar as festas de inverno com a sua comunidade, convidando uma celebridade especial como embaixador. Este ano, o famoso jogador de futebol e estrela de cinema Britânico Vinnie Jones está pronto para emprestar a sua personalidade carismática de durão ao evento Ops Festivas 2024 da Franquia World of Tanks.

Vinnie Jones tem trabalhado secretamente como executor do Pai Natal, lidando com aqueles que se encontram na "lista dos malcomportados". No entanto, este ano Vinnie não está aqui para dar o presente da punição, mas para enviar a sua carta de demissão ao Pai Natal. Ele deixa o seu posto em busca de uma nova oportunidade: tornar-se um comandante no World of Tanks....mas não antes que ele e a sua tripulação eliminem uma última "lista de mal comportados".

"Você ouviu bem, estou a pendura as minhas bengalas doces para me juntar aos incríveis jogadores do World of Tanks nas Ops Festivas 2024", disse Vinnie Jones, executor das festas tornado Embaixador de Festas do World of Tanks. "Os meus dias de ‘corrigir’ pessoas na lista de malcomportados acabaram. Agora sou um comandante do World of Tanks, e vai ser ‘Jingle-Bells’ o tempo todo!"

Junte-se a Vinnie Jones na garagem dos comandantes, onde ele vai distribuir desafios e missões aos comandantes mais focados e festivos. A conclusão bem-sucedida dessas missões recompensará os jogadores com itens de personalização temáticos, tais como skins de tanques inspiradas em celebridades, emblemas, inscrições, decalques, medalhas, decorações únicas, avatares e mais. Os jogadores do World of Tanks e World of Tanks Modern Armor também podem recrutar o Vinnie para as suas tripulações de tanques, com a sua voz rouca e icónica a apoiar os comandantes nas batalhas.

As Ops Festivas 2024 estão programadas para começar a 1 de dezembro e os jogadores do World of Tanks em todas as plataformas podem juntar-se ao Vinnie nesta aventura festiva.