OMEN by HP Laptop 17-ck1007np: um portátil gaming que é capaz de fazer esquecer qualquer desktop

O Natal está a chegar e, apesar de este não ser um artigo patrocinado, cremos ter encontrado o presente ideal para muitos dos leitores que seguem atentamente todas as matérias publicadas aqui no Record Gaming. Há cerca de um mês tivemos a oportunidade de testar um dos mais recentes modelos lançados pela HP Omen. Trata-se do OMEN by HP Laptop 17-ck1007np, aquele que, na nossa humilde opinião enquanto amantes de jogos para computador, consideramos ter tudo o que é essencial para qualquer 'gamer' que não queira estar constantemente 'preso' aos desktops.

Equipado com um processador Intel® Core™ i7-12700H (até 4,7 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost), composto por cache L3 de 24MB, 14 núcleos e 20 threads, 32GB de memória RAM (DDR5 4800 DIMM) e ainda 1TB de SSD, este novo 'bichinho' da HP Omen conquistou-nos por completo - para não falarmos da placa gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti, que transportou-nos para toda uma outra realidade no mundo dos jogos em portáteis que até há pouco tempo só seria possível em desktops.

Para qualquer 'gamer' que queira extrair o máximo de taxa de FPS com a maior suavidade e qualidade de imagem possível, é necessária uma placa gráfica que atenda às necessidades (exigentes) dos jogos mais 'pesados' e esta NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti tem tudo isso. Para começar, esta placa tem incorporada a tecnologia Ampere, a arquitetura RTX de 2.ª geração da NVIDIA. Equipada com RT Cores e Tensor Cores melhorados, os novos multiprocessadores para streaming e uma memória G6X super-rápida, o HP Omen Laptop 17-ck1007np está totalmente preparado para te dar toda a potência necessária para desfrutares (sem qualquer problema de desempenho) dos jogos mais exigentes em termos gráficos.

Para acompanhar tudo isto, não podemos deixar de lado o ecrã QHD IPS antirreflexo, de 17,3 polegadas, que ajuda a diminuir o reflexo da luz e te proporciona uma experiência de entretenimento brutal, e ainda o teclado ótico-mecânico, extremamente preciso na hora de fazer mexer o teu personagem sem dar... 'barraca'.



O momento de testar todas as capacidades... a jogar

A nossa fase de testes levou-nos a experimentar dois jogos diferentes mas que consideramos ser fundamentais para percebermos até que ponto esta máquina iria surpreender-nos. A partir daí, decidimos testar o CS:GO, com definições padrão e totalmente otimizadas, e ainda a adaptação do Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões para PC, seguindo a mesma linha no que toca à qualidade dos gráficos do jogo.

Podemos afirmar que tanto no CS:GO como no Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões não sentimos qualquer tipo de problema de desempenho gráfico, de imagem ou até mesmo de som, o que motivou-nos a passar algumas horas a mais com este 'bichinho'! Por isso, se estiveres a pensar em comprar neste Natal um portátil que consiga dar-te toda a performance que necessitas para os teus jogos aqui tens uma boa solução. Se fores bondoso e estiveres a pensar oferecer algo assim a alguém próximo, esta dica também é para ti!

Bons jogos!



Podes consultar este computador aqui.