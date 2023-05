One Piece Odyssey: DLC 'Reunion of memories' está disponível

A Bandai Namco Europe lança Reunion of Memories, o DLC de ONE PIECE ODYSSEY que continua a história do Straw Hat Crew.

Após a jornada do Straw Hat Crew através das memórias das suas aventuras, tanto na ilha de Waford quanto em Memoria, eles são enviados novamente para o mundo da memória. Os jogadores deparam-se com uma menina misteriosa vestida com um capuz preto e poderão resolver o enigma em torno do cubo ameaçador que ela segura…

Uma nova missão aguarda os jogadores hoje para enfrentar alguns dos personagens mais icónicos da franquia. A Tripulação do Chapéu de Palha encontrará novamente Mihawk, Perona, Enel e Whitebeard no mundo das suas memórias, mas Memoria não é mais a mesma. Os jogadores podem começar a aventura e escapar da reviravolta imprevisível dos eventos e desvendar a verdade oculta de Memoria!

ONE PIECE ODYSSEY, Reunion of Memories está disponível na versão Deluxe do jogo e pode ser adquirido separadamente. O conteúdo da expansão está disponível depois de os jogadores terminarem o jogo principal.

ONE PIECE ODYSSEY já está disponível para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Uma versão demo também está disponível agora nestas plataformas.