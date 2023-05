One Piece Odyssey está de volta com o DLC "Reunion of Memories"

Este mês, o recém-anunciado DLC "Reunion of Memories" leva os jogadores de One Piece Odyssey de volta ao mundo da Memória!

No dia 25 de maio, junta-te à tripulação Straw-Hat presa numa nova aventura sobre uma rapariga misteriosa e familiar, que carrega um cubo obscuro e ameaçador na mão...

"Reunion of Memories" dará aos jogadores a possibilidade de mergulhar de volta em aventuras através das suas queridas memórias de One Piece e encontrar-se novamente com algumas caras familiares e de renome. Mihawk, Perona, Enel mas também Whitebeard fazem parte das personagens que a tripulação do Straw-Hat vai encontrar nesta nova viagem pelo mundo da memória.