One Piece Odyssey: Novo trailer lançado oficialmente

Os membros da Straw Hat Crew, agora retidos na misteriosa ilha de Waford, visitarão as suas próprias memórias para recuperar os seus poderes com a ajuda dos estranhos poderes de Lim.

A viagem aventureira dos nossos famosos piratas irá levá-los através de um mundo feito a partir das suas memórias do Reino de Alabasta: nesta aventura, os perigos que espreitam as dunas arenosas do deserto vão lembrá-los de quando ainda navegavam o Merry Going, o seu primeiro e leal navio.

Mas a Tripulação cresceu e mudou à medida que viveram dois anos de aventuras desde estes tempos, e mesmo que o mundo criado a partir das suas memórias pareça o mesmo à primeira vista, os eventos e aventuras que ocorrem geram uma história nova e diferente, trazendo nostalgia, mas também excitação de experiências originais aos jogadores!

Uma nova experiência de RPG entrelaçada com memórias que aguardam a tripulação dois anos depois, e cabe ao jogador reviver estas histórias com uma reviravolta, e fazer de ONE PIECE ODYSSEY uma descoberta para novos fãs, mas também para os entusiastas da série de animação.

ONE PIECE ODYSSEY está marcada para o lançamento a 13 de janeiro de 2023, na PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via STEAM ®.