One Piece: Pirate Warriors 4 - Novo Character Pass adiciona 9 personagens ao jogo

One Piece: Pirate Warriors 4 está a expandir o seu universo com o próximo Character Pass 2, que inclui pacotes de personagens de 4 a 6, e adiciona um total de 9 novas personagens ao jogo!





Com o Character Pack 4, liberta todo o potencial de Onigashima Battle Luffy, e usa os seus poderes Gear Five! A série animada nunca foi adaptada tão rapidamente em One Piece: Pirate Warriors 4. Aqueles que adoraram ver a Luffy no arco Onigashima em One Piece poderão experimentar o pico do seu poder! Coloca o Straw Hat Crew's Captain no Gear Five com técnicas especiais e liberta toda a sua força.

O Character Pass 2 já está disponível para compra e o Character Pack 4 só estará disponível para compra e será em setembro. Fica atento para mais informações sobre os lançamentos do Character Pack 5 e 6! O conteúdo do Character Pass 2 pode ser comprado separadamente quando for lançado.

Enquanto aguardam o lançamento do conteúdo completo, os novos proprietários do Character Pass 2 terão acesso ao Onigashima Battle Law Costume.

Lembra-te que o One Piece: Pirate Warriors 4 está disponível para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e é compatível com PlayStation 5 e Xbox Series X|S.