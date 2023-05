Open Beta Test de My Hero Ultra Rumble começa a 26 de maio

Atenção heróis! Juntem-se à luta em My Hero ULTRA RUMBLE durante o Open Beta Test de 26 de maio a 2 de junho na Playstation 4 e Playstation 5 com utilização retrocompatibilidade.

My Hero ULTRA RUMBLE é um jogo battle royale gratuito que coloca 24 jogadores em equipas de 3 uns contra os outros em lutas rápidas pela vitória. Neste Open Beta Test, os jogadores podem escolher entre 15 heróis e vilões icónicos do universo My Hero Academia, cada um deles a lutar com sua própria peculiaridade para ser o último de pé. Vão estar ainda mais personagens disponíveis no lançamento.

Ao pousar na vasta arena, os jogadores terão de sobreviver e lutar com o passar do tempo até que área fique reduzida e esconder-se não seja mais uma opção! Aqui estão alguns recursos que os jogadores podem esperar para experimentar neste Open Beta Test:

As peculiaridades podem ser niveladas ao encontrar cartas de habilidade ao longo do estágio, por isso fica de olho nelas;

Itens poderosos podem ser obtidos ao salvar ou intimidar civis, dependendo da personagem escolhido para jogar;

Carregar o medidor Plus Ultra permitirá que os jogadores libertem um grande poder e talvez virem o jogo numa situação difícil;

Cartas de renascimento podem ser encontradas, e emblemas são deixados por aliados nocauteados, eles são úteis para fazer voltar a viver os companheiros de equipa e manter a luta em andamento!

O Open Beta Test decorrerá de 26 de maio às 03h00 a 2 de junho às 7h00.

My Hero ULTRA RUMBLE será lançado para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.