Overcooked! gratuito na Epic Games Store

A oferta desta semana da Epic Games Store trata-se de Overcooked. Contudo, não é a primeira vez que a loja oferece este "caótico" simulador culinário, tendo-o já feito em julho de 2019. Overcooked!foi desenvolvido pela Ghost Town Games e publicado pela team17 em agosto de 2016.





Tendo conta na loja virtual tem de aceder à página do videojogo e fazer o pedido.Após as 16 horas do dia 11 de junho, Overcooked! passa a custar 13,99€.O jogo sucede a Borderlands: The Handsome Collection como jogo(s) gratuito(s) da semana.Apesar de aparecer que a próxima oferta também se trata de um "Jogo Misterioso", já está confirmado que de 11 a 18 de junho Samurai Shodown NeoGeo Collection, uma coleção da série Samurai Showdown, será oferecida, o que levanta a questão se mais algum jogo será ofertado (de acordo com um rumor, esta semana seria oferecido ARK: Survival Evolved).O lançamento da coletânea será exclusivo (e também gratuito) da loja da Epic Games durante essa semana. Samurai Shodown NeoGeo Collection vai incluir sete jogos: o primeiro Samurai Shodown (1993), Samurai Shodown II (1994), Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge (1996), Samurai Shodown V (2003), Samurai Shodown V Special (2004) e ainda Samurai Shodown V Perfect, um jogo que ainda não tinha sido lançado.Outra boa notícia é que a Creative Assembly e a SEGA (respetivamente desenvolvedora e publicadora) anunciaram esta semana que o lançamento de A Total War Saga: Troy será no dia 13 de agosto e que o jogo será gratuito durante as primeiras 24 horas na Epic Games Store, que terá a exclusividade do mesmo durante um ano.Filipe Silva