A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o Pacote Fortnite Crew de agosto já está disponível. Neste mês, os utilizadores poderão usufruir, entre outros benefícios, do conjunto Summer Skye, inspirado numa ideia do artista da comunidade nollobandz e que inclui: o traje Summer Skye, o acessório Cursed Eagleshield Back Bling, a Epic Sword of Might Pickaxe, o Meowscles-adorned Pspspsps! Wrap e o ecrã de carregamento Afternoon Quest.

Para além disto, os membros do Fortnite Crew que fizerem login a qualquer momento entre as 15h de 5 de agosto e as 15h de 9 de agosto, irão receber o Guarda-chuva Rainbow Cloudcruiser, a ecrã de carregamento Skye Up High e um banner temático inspirado no Rift Tour, um evento em que os jogadores poderão viajar com a música para novas realidades mágicas, onde o Fortnite se junta a Ariana Grande.

Os subscritores do Fortnite Crew em agosto terão acesso ao passe de batalha da temporada atual (se o passe de batalhe tiver sido adquirido antes da subscrição do Fortnite Crew, os utilizadores irão receber um reembolso único de 950 V-Bucks nas suas contas) e desfrutarão de 1.000 V-Bucks adicionais todos os meses, com os quais podem adquirir elementos da loja do Fortnite. Os jogadores podem subscrever o pacote Fortnite Crew no jogo na Loja de Itens ou no separador do Passe de Batalha.

Os jogadores de Fornite na PlayStation® poderão ainda desfrutar das diversas opções de compra disponíveis na PlayStation®Store, entre as quais se destaca a possibilidade de adicionar fundos à carteira que podem depois ser utilizados para efetuar compras de forma segura. Esta funcionalidade está disponível para contas de adultos. As contas de criança não têm uma carteira, pelo que as crianças só poderão comprar conteúdos e serviços (dentro do limite de gastos) ao utilizar a carteira do gestor da família.