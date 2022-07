Pacote Fortnite Crew de julho já está disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o Pacote Fortnite Crew de julho, que já está disponível para os jogadores de Fortnite na PlayStation®, inclui o outfit Phaedra, o acesso completo e contínuo à experiência PvE Fortnite Save the World e ainda os seguintes itens: acessório para as costas Ceph, a picareta Stygian Parasol e o ecrã de carregamento Inky Reflection.O Pacote Fortnite Crew deste mês inclui ainda, entre outras coisas, 1000 V-Bucks (moeda do jogo) e o Battle Pass da temporada atual.Os jogadores de Fornite na PlayStation®4 ou na PlayStation®5 poderão ainda desfrutar das diversas opções de compra disponíveis na PlayStation®Store, entre as quais se destaca a possibilidade de adicionar fundos à carteira que podem depois ser utilizados para efetuar compras de forma segura. Esta funcionalidade está disponível para contas de adultos. As contas de criança não têm uma carteira, pelo que as crianças só poderão comprar conteúdos e serviços (dentro do limite de gastos) ao utilizar a carteira do gestor da família.