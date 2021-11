A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o Pacote Fortnite Crew de novembro já está disponível onde, tal como anunciado em agosto, entre setembro e novembro, chegam os "The First Shadows", uma equipa de três aliados improváveis formada por um génio que viu o seu potencial.

Em setembro o Pacote Fortnite Crew trouxe The Burning Wolf, o primeiro executor de Midas. Em outubro incluiu o Chaos Origins, o primeiro redentor de Midas e, este mês traz Sierra, o primeiro perdoador de Midas.

O Pacote Fortnite Crew de novembro inclui Go Bag Back Bling, Serrated Steelblades Pickaxe, Glowing Vengance Wrap e o Ecrã de Carregamento de vingança da Sierra.

Este mês, os subscritores que obtiverem os três The First Shadows serão recompensados com um bonus Style para cada um. Os membros do Fortnite Crew irão receber ainda 1.000 V-Bucks (moeda do jogo) por mês e, por cada mês de subscrição ativa irão desbloquear uma nova fase do Fortnite Crew Legacy Set, até ao máximo de seis fases, que inclui um Acessório para as Costas e uma Picareta desbloqueável. Estes itens são obtidos e evoluídos a cada mês de subscrição ativa.

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia ainda a chegada do novo conjunto de Chapolin Colorado, inspirado numa das personagens mais conhecidas da televisão mexicana. El Chapolin é um herói cobarde, mas determinado e com um grande sentido de humor, com o qual os jogadores agora têm a oportunidade de jogar na versão feminina e masculina, já disponível na "Loja de Itens", e que inclui Paralizatrón CH-300 Back Bling e o Chipote Chillón Pickaxe. Para obter este e outros pacotes diretamente da "Loja de Itens" do Fortnite são necessários V-Bucks que podem ser adquiridos na PlayStation®Store.

Os jogadores de Fornite na PlayStation® poderão ainda desfrutar das diversas opções de compra disponíveis na PlayStation®Store, entre as quais se destaca a possibilidade de adicionar fundos à carteira que podem depois ser utilizados para efetuar compras de forma segura. Esta funcionalidade está disponível para contas de adultos. As contas de criança não têm uma carteira, pelo que as crianças só poderão comprar conteúdos e serviços (dentro do limite de gastos) ao utilizar a carteira do gestor da família.