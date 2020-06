Paper Mario: The Origami King recebe novidades

O rei Olly desenraizou o castelo da Peach numa malévola tentativa de dobrar o mundo! Felizmente, o Mario conta com a capacidade de empregar potentes técnicas de papel que rasgarão esses planos e logo parte numa missão para desatar as enormes serpentinas que envolvem o castelo. O seu périplo levá-lo-á até esgotos subterrâneos, rápidos furiosos, uma ruína antiga, uma mansão repleta de ninjas e um oásis num deserto que matará a sede de aventuras de qualquer jogador! Descubra tudo isto e muito mais no novo trailer de apresentação de Paper Mario: The Origami King, disponível no canal da Nintendo PT no YouTube. Mal pode esperar por desdobrar esta emocionante aventura de papel? O jogo chega à Nintendo Switch no dia 17 de julho, mas já está disponível para pré-download na Nintendo eShop a partir de hoje!

Esta expedição é protagonizada por um elenco de personagens excêntricas, incluindo uma Bob-omb com amnésia, um professor Toad de História Antiga e o Kamek, o Magikoopa em quem nunca se pode confiar! Pelo caminho, o Mario poderá contar com a ajuda de amigos como a Olivia (nada menos do que a irmã do rei Olly!) e até o próprio Bowser. Sempre que necessário, alguns destes aliados improváveis poderão dar uma mãozinha ao jogador nos combates!

Paper Mario: The Origami King apresenta um novo tipo de combates, baseado em anéis, que requer pensamento estratégico e raciocínio rápido para alinhar inimigos e executar ataques no momento certo com o objetivo de provocar o máximo de danos. Os jogadores terão de recorrer a toda a sua perspicácia para decidirem a ocasião certa para pisar inimigos com as botas do Mario, golpeá-los com um martelo e empregar objetos de recuperação ou ataque.

Uma quantidade de Toads prestáveis está sempre a postos para prestar assistência nos combates, no caso de o Mario começar a ceder à pressão! O Mario também enfrentará alguns dos mais intimidantes inimigos em combates com a Legion of Stationery, bosses baseados em material de escritório, como lápis de cor, fita adesiva e elásticos. Mas não se deixe enganar pelo aspeto inocente destes adversários, pois constituirão um desafio enorme!

Sempre que não estiver a lutar no ringue, o Mario poderá passar algum tempo a investigar pontos suspeitos para desvendar objetos escondidos, lançar confetti para reparar buracos no cenário, encontrar Toads escondidos, participar em minijogos para ganhar recompensas e descobrir não só segredos como tesouros!

No dia 17 de julho, junte-se ao Mario, à Olivia e aos seus companheiros numa hilariante aventura para deter uma ameaça origami em Paper Mario: The Origami King para a Nintendo Switch.