Participa no desafio para as comunidades de Fortnite e da PlayStation “Supply LLama”

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada ao Fortnite de "Supply LLama", um desafio para as comunidades do jogo e da PlayStation® que arrancou hoje, e decorrerá até ao próximo dia 23 de maio.

Neste desafio de comunidades, para ganhar recompensas, os jogadores terão de entrar no Fortnite e sobreviver ao maior número possível de Círculos de Tempestade. A pontuação de todos os participantes do desafio será somada e contabilizada para o objetivo.

Para participarem, os jogadores terão de fazer login nas suas contas Epic Games e PlayStation™Network e contribuírem para um, ou mais, objetivos da comunidade, nos modos Battle Royale e Zero Build (Solo, Duo, Trio, Team). Não inclui qualquer outro modo de jogo ou MTL do Fortnite. No final, quando os Objetivos da Comunidade forem alcançados, receberão recompensas a cada etapa para a qual contribuíram. De realçar que, depois do jogo, os pontos podem levar até uma hora para serem contabilizados.

De realçar ainda que o desafio "Supply LLama" está dividido em três etapas, cada uma com um objetivo: sobreviver a um determinado número de Círculos de Tempestade. E que, de cada vez que os jogadores que estiverem a participar alcançarem esse número, receberão recompensas e poderão continuar a jogar de forma a alcançarem o objetivo seguinte.

Visita esta página para saber mais sobre este desafio, os objetivos de comunidade a atingir e os prémios disponíveis. Visita ainda a página do produto, onde também poderão adquirir V-Bucks, a moeda universal do jogo que pode ser utilizada para comprar, entre outras coisas, o Battle Pass, e uma grande variedade de itens cosméticos na "Loja de Itens" do Fortnite.