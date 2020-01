Patapon 2 Remastered chega em exclusivo à PlayStation 4

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Patapon 2 Remastered está disponível desde hoje em exclusivo para a PlayStation®4, na PlayStation®Store, por 14,99€ e PEGI 7.

Título é uma remasterização em 4K* do jogo de ação estratégica baseado no ritmo, desenvolvido pelo SIE Japan Studio que chegou às lojas em 2008 para a PlayStation®Portable.

Em Patapon 2 Remastered, os jogadores partirão numa campanha militar repleta de magia, na qual o ritmo divino é tudo para a Tribo Patapon. Despojados das suas terras pelo terrível exército Zigoton, esta nobre civilização aguarda pelo tambor de guerra do Todo-poderoso, e agora, os jogadores terão de deter o poder desta poderosa ferramenta para liderar os Patapon contra os seus inimigos e devolver-lhes as suas terras.

Remasterizado para a PlayStation®4, este inovador jogo rítmico para a PlayStation®Portable marcha como um jogo moderno com gráficos revitalizados, onde os jogadores dominarão até seis batidas diferentes para ordenarem as tropas Patapon a marchar, a atacar, a defender, a fortalecer, a retirar e a utilizar magia. Para além disto, aqui, os jogadores terão ainda a oportunidade de combinar as diversas cadeias de batidas para conquistar mais de 30 missões, incluindo caça, escolta e batalhas contra vilões.

De realçar que em Patapon 2 Remastered existem cinco minijogos de música que permitem aos jogadores ganhar bónus e melhoramentos para personalizar ainda mais os seus fiéis guerreiros.

