Patch 4.00 de Brawlhalla adicionou o primeiro Battle Pass do jogo

Dia 20 de maio marcou a chegada do primeiro Battle Pass a Brawlhalla. Este vai durar 12 semanas, é composto por 85 níveis e tem uma aba própria no menu, também ele renovado.

Como é costume nestas andanças, todos tem acesso à versão gratuita do mesmo que, no entanto, não tem recompensas em todos os níveis enquanto a versão Gold, que custa 9,99€, possui prémios a cada nível, com o primeiro a trazer quatro brindes.

Na versão gratuita é possível desbloquear quatro avatares, duas provocações, cinco novas cores para as lendas, uma skin de arma e um companheiro (que é a última prenda a desbloquear e está no nível 46).

Já na versão Gold alguns dos principais prémios são um pódio e as skins das personagens Artemis, Jiro, Zariel, Petra e Hattori, cabendo a esta ser a última recompensa do Passe de Batalha.

Agora, para além das missões diárias há também missões semanais e missões gerais, com a melhor versão a trazer mais quatro missões semanais e duas gerais.

E foram introduzidas as Battle Gems (ou Gemas de Batalha) para podermos progredir pelo Passe de Batalha.

Quanto a outras notas deste patch, o preço da última lenda a chegar ao jogo, Onyx, baixou para 5400 Gold (estava a 7200).

Foram ainda realizados balanceamentos e corrigidos alguns bugs.

E para esta semana a rotação de lendas apresenta Orion, Volkov, Yumiko, Thor, Sir Rolland, Val, Ada e Lin Fei acessíveis a todos os jogadores.

Autor: Filipe Silva