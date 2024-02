PAW Patrol: Grand Prix avança com edição completa em março

Acelera o teu caminho para a vitória, pois a Outright Games, a editora líder de videojogos para toda a família, anuncia hoje que a Edição Completa do jogo de corrida de pup kart favorito de todos, PAW Patrol: Grand Prix - Complete Edition, que está programado para ser lançado a 8 de março de 2024.

Os assets para PAW Patrol: Grand Prix - Complete Edition estão aqui e informações adicionais abaixo.

Lançado originalmente a 30 de setembro de 2022, PAW Patrol : Grand Prix é o primeiro jogo de corrida de kart PAW Patrol. O jogo apresenta os amados filhotes PAW Patrol e permite que os jogadores corram sozinhos ou contra a família e amigos para se tornarem o campeão da Pup Cup.

Este novo pacote de tamanho divertido apresenta o jogo base de sucesso e ambos os DLCs - PAW Patrol Grand Prix - Race in Barkingburg e PAW Patrol Grand Prix - Pup Treat Arena. Ao embarcar na sua missão mais rápida até agora, PAW Patrol: Grand Prix - Complete Edition permite que os jogadores corram em locais icónicos, potencializem as suas personagens favoritss com snacks de cachorros e compitam no modo cooperativo local de até 4 jogadores.

O jogo base PAW Patrol: Grand Prix - Complete Edition e o pacote de DLC estarão disponíveis a 8 de março de 2024 para a PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

Se tiveres alguma dúvida ou estiveres interessado em receber um código quando estiver disponível, envia-me um email.

Informação Geral do PAW Patrol: Grand Prix

PAW Patrol: Grand Prix - Complete Edition

Joga como o teu cão bebé favorito sozinho ou em até 4 jogadores em co-op

Corre em 11 trilhas exclusivas em locais icónicos da Patrulha PAW

Power-ups exclusivos incluem bolas de neve e balões de água

Personaliza o teu kart e desbloqueia 20 autocolantes e 20 toppers

Opções de controlo fáceis disponíveis para todas as idades

Disponível para a PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam: 34.99€

PAW Patrol: Grand Prix – Corrida em Barkingburg

Acede a três novas pistas de corrida

Adiciona seis novos veículos empolgantes

Entra num novo torneio, a Barkingburg Cup

Grande Prémio PAW Patrol - Pup Treat Arena

Desbloqueia uma nova forma de jogar com o Modo Batalha

Três novas arenas de batalha para escolher

Sobre a PAW Patrol

PAW Patrol Grand Prix é baseado em PAW Patrol, a premiada série animada pré-escolar que segue as aventuras de um rapaz experiente em tecnologia chamado Ryder e sua equipa de filhotes que estão prontos para salvar o dia.

Um dos programas infantis mais populares do mundo, o seu sucesso transformou a franquia num verdadeiro fenómeno global.

A PAW Patrol comemorou o seu 10º aniversário no ano passado, e lançou o jogo de ação e aventura de sucesso no mundo aberto, PAW Patrol World, e um novo filme de animação, PAW Patrol: The Mighty Movie™.