Personagens de Uncharted chegaram ao Fortnite

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia, através do Blog Oficial da PlayStation®, a chegada dos trajes das personagens principais da franquia UNCHARTED™ dos estúdios Naughty Dog, Nathan Drake e Chloe Frazer, como forma de celebração da chegada do filme UNCHARTED aos cinemas.

O conjunto UNCHARTED, já disponível na Loja de Itens do Fortnite, e inclui o traje do Nathan Drake nas versões baseadas no filme e no jogo UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão, e o traje da Chloe Frazer nos estilos com e sem casaco da versão baseada no filme, bem como a versão baseada no jogo UNCHARTED™: O Legado Perdido. Deste conjunto faz ainda parte a Pack Back Bling da Chloe Frazer e, a partir de hoje, dia 18 de fevereiro, às 15h00 (hora local) e até ao final do Capítulo 3 Temporada 1, os jogadores também poderão encontrar os mapas de Nathan Drake para apanhar os outros caçadores de fortunas na Ilha Fortnite.

Para além do mencionado, o Conjunto UNCHARTED inclui ainda os acessórios Second Hand Saber Pickaxe, Parashurama Axe Pickaxe e o emote Update Journal.

De relembrar que o Pacote Fortnite Crew de fevereiro inclui Aftermath e acessórios como Flatline Back Bling que pulsa sempre que se fizer um emote, o Rave Digger Pichaxe e o adorno Glitter n’Grim Wrap para que as armas tenham o mesmo aspeto do Aftermath. Os subscritores do Pacote Fortnite Crew irão ainda receber, com a subscrição deste mês, 1.000 V-Bucks (moeda do jogo) e o Battle Pass do Capítulo 3 Temporada 1.

Os jogadores com a subscrição ativa do serviço PlayStation®Plus poderão ainda adquirir, sem custos adicionais, o Pacote Comemorativo PlayStation®Plus que se encontra disponível na PlayStation®Store e inclui os itens cosméticos Traje Zultura e Picareta Cimitarra Cibernética.

Os membros do PlayStation®Plus podem obter o Pacote Comemorativo PlayStation®Plus na PlayStation®Store, onde poderão ainda adquirir V-Bucks, a moeda universal do Fortnite, que pode ser usada para comprar, entre outras coisas, o Battle Pass e uma grande variedade de itens cosméticos na "Loja de Itens" do jogo.

Os jogadores de Fornite na PlayStation®4 ou na PlayStation®5 poderão ainda desfrutar das diversas opções de compra disponíveis na PlayStation®Store, entre as quais se destaca a possibilidade de adicionar fundos à carteira que podem depois ser utilizados para efetuar compras de forma segura. Esta funcionalidade está disponível para contas de adultos. As contas de criança não têm uma carteira, pelo que as crianças só poderão comprar conteúdos e serviços (dentro do limite de gastos) ao utilizar a carteira do gestor da família.