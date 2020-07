PES prepara jogada inesperada para tentar ganhar luta contra o FIFA

A Konami prepara-se para dar uma verdadeira 'machadada' na luta com a saga FIFA pelo estatuto de vídeojogo de futebol mais jogado do Mundo, ao anunciar a decisão de não lançar um novo título para 2021, mas sim utilizar o atual PES 2020 como base para receber uma atualização. De acordo com aquilo que é possível ver-se Microsoft Store - plataforma que serve para descarregar o jogo para XBOX, a "edição atualizada do eFootball PES 2020 contém os dados dos jogadores e plantéis mais recentes", servindo para celebrar os 25 anos da saga.





A Konami não anunciou oficialmente nenhum detalhe desta opção, mas segundo a Microsoft Store o eFootball PES 2021 Season Update estará disponível por um preço especial, provavelmente abaixo daquele que se pagaria por um título original. Pelo menos parece ser essa a lógica desta aposta da empresa japonesa.De referir que nesta atualização será mantida a jogabilidade do PES 2020 e estarão disponíveis também o UEFA Euro 2020 e os modos de jogo como o myClub, Matchday e a Liga Master.