PlayStation 5: Anunciadas tampas de consola em novas cores

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a PlayStation®5 (tanto a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD, como a edição digital) receberá tampas em três novas cores: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink. As mesmas estarão disponíveis nos pontos de venda habituais já no próximo mês de junho, e foram concebidas com o nível de qualidade que os jogadores conhecem e no qual confiam.

Isto significa que os jogadores poderão, a partir de junho, combinar as suas novas tampas para a PS5™* com um comando sem fios DualSense™** e formar um conjunto vívido. Tal como as tampas lançadas no início do ano, nas cores Midnight Black e Cosmic Red, também estas são de fácil utilização, sendo que basta remover a tampa branca original da consola e encaixar a nova.