PlayStation 5 chega às lojas portuguesas a 19 de novembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através de uma transmissão em direto para milhões de fãs de videojogos, que a PlayStation®5 chegará às lojas portuguesas no próximo dia 19 de novembro, sendo que a sua edição digital custará 399,99€ (PVP recomendado) e a versão com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€ (PVP recomendado). As reservas de ambas as versões da PlayStation®5 poderão ser feitas já a partir de hoje em vários retalhistas. Nos Estados Unidos da América, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul a PlayStation®5 chegará no dia 12 de novembro. Na Europa, Médio Oriente, Ásia, África do Sul e América do Sul, o lançamento está previsto para dia 19 de novembro.

Para além disto, a SIE revelou ainda várias novidades relacionadas com o catálogo de jogos da sua consola para a próxima geração, nomeadamente de Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy e de um novo título de God of War.

De realçar que ambas as versões da PlayStation®5 utilizam o mesmo processador personalizado com CPU e GPU integrados para gráficos de fidelidade elevada de até 4K, bem como um SSD de velocidade ultra rápida e um sistema de entrada e saída integrado, para tempos de carregamento ultra rápidos. As duas consolas oferecem ainda uma profunda sensação de imersão através do comando sem fios DualSense e da tecnologia de áudio 3D, o que significa que os jogadores poderão desfrutar das mesmas experiências de jogo transformadoras, independentemente da versão da PlayStation®5 que escolherem.

"Desde que anunciámos a nossa consola para a próxima geração o ano passado, que recebemos um apoio surpreendente de criadores e fãs de videojogos de todo o mundo, o que nos deu muita motivação", disse Jim Ryan, Presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment. E acrescentou: "Agora estamos a apenas alguns meses do lançamento da PlayStation®5, que oferecerá uma nova geração de experiências que vão além das expetativas dos jogadores em relação à forma como os jogos se podem ver, sentir, ouvir e jogar. Mal podemos esperar para que os nossos fãs experimentem por si mesmos a velocidade incrível, a elevada imersão e os jogos de cortar a respiração da PlayStation®5 quando esta for lançada em novembro".

Durante a transmissão, a SIE adicionou ainda novos títulos ao crescente catálogo de jogos da PlayStation®5, nomeadamente:

Devil May Cry 5™ Edição Especial (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios e ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Um novo jogo God of War (Santa Monica Studio)

Com títulos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, que recebeu esta noite um novo video de gameplay, Call of Duty: Black Ops Cold War e Demon’s Souls, a variedade de experiências únicas de jogo para a PlayStation®5 contribui para aquele que será o melhor alinhamento de jogos na história da PlayStation®. De salientar ainda o facto de que os títulos exclusivos da SIE Worldwide Studios para a PlayStation®5 custarão entre 59,99€ e 79,99€ no lançamento.

De salientar também que, de forma a apoiar a comunidade de jogadores da PlayStation®4 na sua transição para a próxima geração, a SIE lançará versões para a PlayStation®4 de alguns exclusivos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West. Embora estes três jogos tenham sido desenhados de forma a tirar o maior partido possível das características únicas e de última geração da PlayStation®5, como o SSD de velocidade ultra rápida e o comando DualSense, quem tiver uma PlayStation®4 também poderá desfrutar destas experiências quando as mesmas forem lançadas. As versões digitais para a PlayStation®4 dos jogos que vão estar disponíveis em lançamento incluem um upgrade gratuito nas duas versões da PlayStation®5, enquanto que as versões PlayStation®4 em disco desses jogos incluem um upgrade gratuito na PlayStation®5 standard com uma unidade de disco Blu-Ray Ultra HD.

Para além disto, a SIE anunciou ainda a PlayStation®Plus Collection*, um alinhamento selecionado de jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração, e que os membros do PlayStation®Plus vão poder descarregar e jogar na PlayStation®5. A PlayStation®Plus Collection inclui aclamados títulos como: Batman™ Arkham Knight, Bloodborne, The Last of Us Remastered, The Last Guardian, Detroit: Become Human, Bloodborne, Until Dawn, RESIDENT EVIL 7, Days Gone, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais.

Foi ainda anunciado pela SIE o preço dos seguintes acessórios que serão lançados ao mesmo tempo que a PlayStation®5:

Comando sem fios DualSense™ (standalone): 69, 99€;

Auscultadores sem fios com microfone PULSE 3D™, com suporte a áudio 3D e dois microfones para cancelamento de ruído: 99,99€;

Câmara HD com lentes duplas para captação de 1080p e um suporte incorporado para que os jogadores possam filmar e transmitir os seus momentos épicos no jogo: 59,99€;

Comando para conteúdo multimédia para navegar facilmente pelos filmes e serviços de streaming: 29,99€;

Base de carregamento para DualSense™ para um carregamento conveniente dos comandos sem fios DualSense™: 29,99€;

Em baixo a lista de jogos da SIE Worldwide Studios que estarão disponíveis no lançamento:

Astro’s Playroom (Japan Studio): pré-instalado na PS5;

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio): 79.99€;

Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV): 79.99€;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games): 59.99€;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games): 79.99€;

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV): 69.99€;