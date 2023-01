PlayStation 5: DualSense Edge já está disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada do novo comando sem fios para a PlayStation®5, o DualSense™ Edge. Comando custa 239,99€ (PVP estimado).

Criado tendo em mente o alto desempenho e a personalização, este novo comando da PlayStation®5 permite aos jogadores criarem uma experiência de jogo única e jogarem à sua maneira.

O novo DualSense™ Edge conta com controlos personalizáveis e perfis permutáveis que podem ajudar os jogadores a equiparem-se para tudo, desde torneios de nível profissional a aventuras épicas de um jogador. Algumas das suas principais funcionalidades são a possibilidade de mudar as coberturas dos manípulos; a possibilidade de trocar rapidamente entre perfis de controlos pré-definidos e ajustar o volume (ligação de áudio analógica aos auscultadores com microfone necessária para compatibilidade completa) do jogo e o equilíbrio do chat a partir do botão de função dedicado no comando (Interface de utilizador no comando); o facto dos módulos do manípulo serem substituíveis; a possibilidade de fixar o USB dos jogadores e diminuir a probabilidade dele escorregar num momento importante graças ao cabo trançado USB com carcaça do conector bloqueável; a existência de botões traseiros mapeáveis e a duração dos gatilhos ajustáveis, que permite aos jogadores definirem manualmente a distância que os seus gatilhos esquerdo e direito percorrem para uma experiência otimizada e adequada ao que estiverem a jogar.

O DualSense Edge™ e os seus componentes estão disponíveis todos juntos e organizados numa caixa de transporte, que inclui:

Comando sem fios DualSense Edge™

Cabo trançado USB

2 Tampas standard

2 Tampas arredondadas altas

2 Tampas arredondadas baixas

2 Botões traseiros meio arredondados

2 Botões de Traseiros de Alavanca

Carcaça de Conector

Caixa de transporte