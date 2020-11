PlayStation 5: evento especial antecipa chegada da consola mais aguardada de sempre

Vai realizar-se esta quarta-feira a partir das 18 horas um evento especial a propósito do lançamento da PlayStation®5, que será uma verdadeira celebração para toda a comunidade da consola mais aguardada de sempre.





e www.instagram.com/PlayStationPT .











Subscreve o Canal de Youtube da PlayStation Portugal .













O evento - transmitido em direto no canal de Youtube da Playstation Portugal - será apresentado pelo ator e realizador Diogo Morgado e contará com outros convidados especiais, entre eles, António Raminhos, Diogo Piçarra, Diogo Valsassina, e os youtubers Ric Fazeres e SEA Lisboa.Entre desafios, estes convidados irão partilhar como é que foram as suas primeiras experiências com a PlayStation®5, falar dos jogos que mais estão ansiosos por experimentar na nova consola e ainda recordar algumas das suas primeiras memórias PlayStation®.Será também revelado o vencedor do passatempo MODO PlayStation, que irá receber uma unidade da tão aguardada PlayStation®5, e uma atuação musical muito especial de um dos mais jovens talentos do hip hop nacional, Julinho KSD, que se inspirou nos novos mundos que a PlayStation®5 permitirá explorar para criar um tema inédito, que será aqui apresentado em estreia mundial.A PlayStation®5 chega a Portugal esta quinta-feira, 19 de novembro, sendo que a sua edição digital custará 399,99€ (PVP recomendado) e a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€ (PVP recomendado).Segue-nos em http://www.facebook.com/PlayStationPT, www.twitter.com/PlayStationPT